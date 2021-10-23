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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 840 из 840«1...838839840
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13898
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 15:12
#12586
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Цитата:
Гога:
____Просто интима давно у кого-то не было.

что в поселке нет у тебя массажных тайских кабинетов, саун? сочуствую.
вон у Дракона есть, он на коне.

[Исправлено: alex_60, 23.10.2021 - 15:13]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 15:16
#12587
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Цитата:
alex_60:

--- Скучно в курятнике сидеть , сходи в гараж .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13898
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 15:30
#12588
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Цитата:
Гога:
Скучно в курятнике сидеть


ты сам выбрал такую жизнь.
что теперь поделать. сейчас бы со 111 пиво распивал в парке.

[Исправлено: alex_60, 23.10.2021 - 15:30]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 16:05
#12589
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Поснимал сегодня в Мирасе на видео выступление местной цирковой группы "Шапокляк в стране чудес".
Ностальгия... Одной из артисток я сам невольно помог стать артисткой.

[Исправлено: serg kost, 23.10.2021 - 16:08]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 16:07
#12590
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Цитата:
alex_60:

--- Не надо делать вид , что не понял что речь про твой курятник на 3ем этаже. И пЫво не пью. Есть хорошее местное вино. 8-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 16:09
#12591
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А я не покупаю спиртного совсем.
В погребе есть прекрасное домашнее вино.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8176
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 16:49
#12592
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Цитата:
alex_60:
время обеда. ждем фото еды от Добринцова.

Это у тебя пенсионера есть время завтрака, обеда и ужина,а я знаете ли очень занятой человек ,у меня не бывает время обеда,бывает свободный час когда можно наконец то пообедать или уже поужинать.К тому же в еде я неприхотлив и фото моей трапезы никак не будут гармонировать с кулинарными изысками Марика ,поэтому фото моей еды ты наверно не увидишь, разве, что вот сегодня собрался сёмгу на гриле жарить если что нибудь получиться возможно выложу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13898
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:02
#12593
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Цитата:
Добринцофф:
Это у тебя пенсионера есть время


я не пенсионер.
так что иди лесом.
фото давай еды.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13898
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:03
#12594
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Цитата:
Добринцофф:
знаете ли очень занятой человек

и чем вы заняты?

[Исправлено: alex_60, 23.10.2021 - 17:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13898
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:05
#12595
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Цитата:
Добринцофф:
сегодня собрался сёмгу на гриле жарить


да вроде ты ее каждый день жаришь.
по очереди с форелью.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13898
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:07
#12596
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всем известно что просыпаешься ты в одиннадцать. да, очень занятый человек.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8176
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:09
#12597
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Цитата:
alex_60:
фото давай еды.

Не делайте из еды культа!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8176
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:10
#12598
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Цитата:
alex_60:
да вроде ты ее каждый день жаришь. по очереди с форелью.

Форель я жарил,она суховатая,а сёмга если крупная то жирная и вкусная.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8176
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:12
#12599
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Цитата:
alex_60:
всем известно что просыпаешься ты в одиннадцать. да, очень занятый человек.

Ну не в 11 ,а в 10 и то только зимой,летом пораньше где в 9-9.30
Зато вечером с 21 до полуночи как раз в то время когда тебя угнетают абайка гога и другие пользователи,я работаю.

[Исправлено: Добринцофф, 23.10.2021 - 17:16]
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 18:13
#12600
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Цитата:
Добринцофф:

При этом отобрал колбасу и сам съел. Остап Бендер. Но это не тот Бендер! Тот Бендера!
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