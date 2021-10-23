Чужие люди, зачастую в сумерках, пробираются по палисадникам и забрасывают какую-то еду в окошки подвальных помещений, где всегда найдется пара-тройка мяукающих животин. На вежливую просьбу так не делать в моем подвале услышал кучу проклятий: «Бог тебе судья!», «Сердца у тебя нет!» и тому подобное. Читать новость
Это реально не излечимые больные люди! Одна кошатница баба Шура когда на кону была жизнь её дочки и кошки..она выбрала кошек. Похоронила дочку и дальше продолжает подкармливать кошек. Дошло уже до того что она стала нанимать бичей что бы выламывали подвальные окна в домах для кормёжки бездомных кошек.Жители против неё уже открыли открытую охоту.
Что самое ценное в Административном Кодексе: размер штрафа; тут точно то же самое: - очевидно его и поэтому так долго принимали и приняли именно сейчас: - в бюджет как никогда понадобились деньги. А, остальная часть его и не нужна: - все действия собачатников и кошатников по содержанию своих питомцев, по крайней мере ОСНОВНЫЕ, есть в Правилах, принятых на маслихате, местным представительным, законодательным органом: а, это по сути и есть МЕСТНЫЙ закон для владельцев домашних животных.
Может, зооактивистам начать работать и в другом направлении?
Они и работают. Строят приют на народные деньги.
Цитата:
в моем подвале
Подвал- это общедомовое имущество, может львиная доля жителей не против?)))
Цитата:
Эти же прикормыши облюбовали песочницы на детской площадке
Установите песочницы с крышками! Дети поиграли, Вы крышку закрыли, можете даже замочек повесить. Так решили проблему многие детсады по этой же причине.
Цитата:
что никакого бюджета не хватит
Бюджета хватит если грамотно подойти к вопросу. Опираясь на опыт других стран. Животных надо стерилизовать и вешать бирку на ухо.
Представляете , Евгений, в цивилизованных странах, даже аппараты стоят для кормления животных. И стоят ( О, Боже!!!) в местах скопления людей, на остановках, к примеру. Таким образом власти решают проблему утилизации ТБО и проблему бродячих животных. Кинул человек в аппарат пластиковую бутылку-порция корма высыпалась на радость хвостатым. И граждан такое соседство нисколько не смущает. Но в нашем НЕ гуманном обществе, такой подход к проблеме- это из раздела фантастики.
А потом удивляемся, откуда столько жестокости у подрастающего поколения? Причинно-следственной связи никто не хочет видеть.
Жители Турции показывают свою человечность, заботясь о животных
Цитата:
Любой, кто хоть раз побывал в Стамбуле, привозил оттуда впечатления не только об архитектуре древнего города или тамошней культуре, но и с воодушевлением вспоминал уличных котов и собак. Стамбул в народе даже называют городом бродячих животных. Животные в Стамбуле хоть и бездомные, зато лощеные и не выглядят нуждающимися. Все дело в том, что в Турции особое отношение к уличным четвероногим: о них там заботятся.
Цитата:
За плохое обращение с животными в Турции предусмотрен не только штраф, но даже арест и суд. Однажды, когда в стране был предложен проект по отлову и усыплению бродячих котов и собак, десятки тысяч людей вышли на акции протеста. И властям пришлось прислушаться к мнению людей.
Цитата:
Но для того, чтобы минимизировать бесконтрольное размножение уличных животных, их стерилизуют, прививают и вешают им специальные бирки на ухо, чтобы жители города могли понимать, что животное прошло некоторые процедуры.
Цитата:
Турки устанавливают для бездомных животных специальные кормушки и поилки. У них даже есть гениальное изделие — автомат, который позволяет обменять пустые пластиковые бутылки на корм для уличной животины. Т.е. люди сдают бутылки в переработку, вместо банального захламления свалок, а за каждую брошенную бутылку в кормушку сыплется еда.
Мы же не турки, правда?))))) Мы - Евгений Полуянов))) Сажаем цветочки, но вечно ноем по поводу соседства с кошками и собачками)))
У нас в доме одна особа (в точности до наоборот),кормит кошек и голубей под окнами, но строчит письма, чтобы вырубили все деревья под окнами, то солнца ей мало, то ветки мешают. И таки вырубили. Сделали совсем печально и уныло. Это какой то особый вид умственной отсталости?
В Финляндии проблему выгула собак решали в несколько этапов. В 2003 году был принят закон, предписывающий собакам находиться без поводка только в специально отведенных местах. Следом разработали программу строительства парков для выгула. Сегодня их только в Хельсинки больше ста. Один из самых престижных — Rajasaari на острове в центре города. Из парка виден городской парламент, рядом — дорогие отели и представительства международных фирм. Землю неоднократно хотели выкупить под застройку, но муниципалитет стоит на своем: только для собак. В день их здесь бывает порядка 200, но питомцам не тесно: площадь парка — 4 га. Вход в парк свободный, никаких ограничений нет
Цитата:
В Израиле тоже есть закрытые площадки, где собака может от души порезвиться, а еще есть пляжи для собак
Цитата:
В Новой Зеландии действуют строжайшие правила на ввоз питомцев в страну и почти не разрешают провозить собак в общественном транспорте. Снимать намордник и отпускать с поводка можно только в специальных собачьих парках. Один из самых больших — The Groynes в Крайстчерче. Здесь есть бесплатная парковка для владельцев и сразу восемь просторных площадок для разных активностей: есть две площадки с препятствиями, бассейн, тренировочная площадка для упражнений, площадка для спокойных прогулок, площадка с имитацией пересеченной местности и оборудованные беседки для пикника. По всему парку установлены урны для отходов. Парк открыт с 7 утра и до позднего вечера, дети на территорию допускаются только под присмотром родителей.
Цитата:
В Нью-Йорке действует несколько десятков собачьих парков,
Цитата:
В Дубае полтора года назад открыли самый большой в мире крытый парк для собак с говорящим названием My Second Home. Это не просто площадка для выгула питомца, а полноценный курорт с возможностью проживания
Исходя из наших реалий- кусок земли огородите в каждом районе.
Цитата:
По поручению акима Астаны Асета Исекешева до конца недели в городских парках появятся специально отведенные места для выгула домашних животных, передает официальный сайт акимата Астаны.
«В течение недели территории будут оборудованы. Есть определенные правила выгула домашних животных. Выгул собак любых пород (исключая пород собак, требующих особой ответственности владельца) допускается на поводке контролируемой длины без намордника в местах, не отмеченных запрещающим знаком. При этом владелец животного обязан иметь при себе намордник, который должен быть незамедлительно надет на собаку при необходимости. В случае, если будут запрещающие знаки, выгул возможен только с намордником», – отмечается в сообщении.
Молодец Евгений . Хоть что то реальное уже.. Услышишь критику таких же обычных людей, как и ты.. А то все постоянно с чиновниками.. А люди эти порой не понимают того, что это они сорят и гадят, это они распространяют антисанитарию, это они выкидывают тех же собачек и кошечек, чтоб взять новую и гордо именовать себя любителем животных.. Не понимают что это не чиновник с акимата специально сел у твоего двора и нагадил..
Змея Подколодная: Они и работают. Строят приют на народные деньги.
Впервые за Н-ое количество лет. Надеюсь, вы внесли свою лепту?
Цитата:
Змея Подколодная: может львиная доля жителей не против?)))
Львиная доля как раз таки против.
Цитата:
Змея Подколодная: Установите песочницы с крышками!
Следите за актами испражнения своих питомцев вне детской песочницы!
Цитата:
Змея Подколодная: в цивилизованных странах, даже аппараты стоят для кормления животных.
каких животных? Правильно, стерилизованных и чиппированных. Ну так начните с этого, продвигайте идеи в массы и власти, выбивайте средства на это. Вы же зоозащитники, как никак. Есть целый ветеринарный факультет в городе, который может в качестве практики делать операции.
А может начать хотя бы начните с дог-боксов ...аппаратов с пакетиками для экскрементов. Вот у акимата же есть программа Бюджет народного участия, в которой я выбил детскую площадку, а другая участница площадку аджилити. Подайте заявку на такие ящички. Установите их в парках и скверах, в каждом микрорайоне в местах где выгуливают... Вы же все знаете такие места. Но ведь, вы же, собачники, блин гордые, какашку своей собаки поднять стесняетесь?
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать