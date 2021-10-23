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≡ Три в одном: выставка, музей и спектакль! - Русский театр драмы открыл 100-й сезон в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42673
Три в одном: выставка, музей и спектакль! - Русский театр драмы открыл 100-й сезон в Костанае
Отправлено: 23.10.21 - 16:08
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Юбилейный 100-й сезон в Русском драматическом театре открыли вечером 22 октября. Помимо традиционного представления для зрителей подготовили выставку работ украинской художницы, а на втором этаже теперь есть музей театра.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2133
Re: Три в одном: выставка, музей и спектакль! - Русский театр...
Отправлено: 23.10.21 - 16:08
#1
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100 сезон - это круто, не каждый театр имеет такую биографию: начинали ещё в годы гражданской войны: установление Советской власти.
В честь этой даты можно было бы их куратору Калмакову и гос.наградами артистов наградить, тем более что и повод есть: - тридцатилетие Независимости.
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