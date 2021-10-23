Re: Три в одном: выставка, музей и спектакль! - Русский театр...

Отправлено: - 16:08

100 сезон - это круто, не каждый театр имеет такую биографию: начинали ещё в годы гражданской войны: установление Советской власти.

В честь этой даты можно было бы их куратору Калмакову и гос.наградами артистов наградить, тем более что и повод есть: - тридцатилетие Независимости.