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≡ Можно смотреть на Израиль, можно смотреть куда угодно. Но нужно понимать, на что ты смотришь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42673
Можно смотреть на Израиль, можно смотреть куда угодно. Но нужно понимать, на что ты смотришь
Отправлено: 23.10.21 - 15:10
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Так прокомментировал доктор биологических наук, один из известных молекулярных биологов современности, Константин Северинов интерпретацию антипрививочниками тех или иных статистических данных, подразумевая, что эта категория граждан подгоняет данные под заранее удобные им выводы, не анализирую совокупность информации, проще говоря, антиваксеры по-Северинову, заняты натягиванием \"совы на глобус\".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4139
Re: Можно смотреть на Израиль, можно смотреть куда угодно. Но...
Отправлено: 23.10.21 - 15:10
#1
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Так долго, смотреть..
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