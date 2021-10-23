Отправлено: - 13:31

Гога:

Повышение большое ? А новый договор -- надолго ? А вдруг и они стоимость поднимут?

Цитата:было 65 в месяц, поднять хотели до 95. По новому договору 67 в месяц будет, два года гарантии на цену. Если даже что то пойдёт не так, каждый месяц могу расторгнуть и заключить новый договор. Уже одна фирма, не помню названия, разорилась. Но большинство работает по договорённости с государством, которое имеет долгосрочные договора. Так что трудные временя для некоторых не пройдут даром.