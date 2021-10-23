Прогноз на 5 дней
ясно+12°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • Ю-ЮЗ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 417 из 417«1...415416417
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7967
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 11:55
#6241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и прислали уведомление, по мэйлу, повышение тарифа за эл. энергию. Отправил обратно, расторжение договора и заключил уже новый, по старой цене. :lol:
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4079
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 13:25
#6242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

---- Повышение большое ? А новый договор -- надолго ? А вдруг и они стоимость поднимут?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4079
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 13:27
#6243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
его отметить как полагается

-- Так что за праздник? И что надо готовить??
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7967
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 13:31
#6244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Повышение большое ? А новый договор -- надолго ? А вдруг и они стоимость поднимут?

было 65 в месяц, поднять хотели до 95. По новому договору 67 в месяц будет, два года гарантии на цену. Если даже что то пойдёт не так, каждый месяц могу расторгнуть и заключить новый договор. Уже одна фирма, не помню названия, разорилась. Но большинство работает по договорённости с государством, которое имеет долгосрочные договора. Так что трудные временя для некоторых не пройдут даром.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 13:59
#6245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
заключил уже новый, по старой цене.

"не долго музыка играла"
тут подойдет.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 14:02
#6246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю гога, , грузин молодой озабочен.
ценами на злэнергию в германии.
видать в деревне под краснодаром
совсем тоска.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 14:03
#6247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так что за праздник? И что надо готовить??

это военная тайна
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7967
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 14:18
#6248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
"не долго музыка играла" тут подойдет.

Подойдёт! :lol: Только всё равно дешевле, чем от государственных компаний пока получается, там от 75-ти выходит. :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4138
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 14:39
#6249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
гога, , грузин молодой озабочен.

Хм..
Ты быстро обижаешься, когда тебя спрашивают русский ли ты..
Но сам как то не соблюдаешь свои же правила что ли..
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 14:55
#6250
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

а тебе какое дело?
точно а2, к каждому посту прилипаешь
отмечаться.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4138
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 14:57
#6251
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тебе какое дело?

Потому что ты на меня рычишь из за этого..
А сам же вперед, самому все можно..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4079
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 15:03
#6252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
точно а2, к каждому посту прилипаешь отмечаться

---- Уж кто бы так говорил!! В чужом глазу соринку видят ,в своем бревна не замечают .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4079
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 15:05
#6253
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это военная тайна

--- Небось шашлык в гараже готовить будешь :-x ;-)
Профайл
Страница 417 из 417«1...415416417
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Гога, alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS