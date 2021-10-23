Отправлено: - 13:30

Жители Турции показывают свою человечность, заботясь о животных

Любой, кто хоть раз побывал в Стамбуле, привозил оттуда впечатления не только об архитектуре древнего города или тамошней культуре, но и с воодушевлением вспоминал уличных котов и собак. Стамбул в народе даже называют городом бродячих животных. Животные в Стамбуле хоть и бездомные, зато лощеные и не выглядят нуждающимися. Все дело в том, что в Турции особое отношение к уличным четвероногим: о них там заботятся.

За плохое обращение с животными в Турции предусмотрен не только штраф, но даже арест и суд. Однажды, когда в стране был предложен проект по отлову и усыплению бродячих котов и собак, десятки тысяч людей вышли на акции протеста. И властям пришлось прислушаться к мнению людей.

Но для того, чтобы минимизировать бесконтрольное размножение уличных животных, их стерилизуют, прививают и вешают им специальные бирки на ухо, чтобы жители города могли понимать, что животное прошло некоторые процедуры.

Турки устанавливают для бездомных животных специальные кормушки и поилки. У них даже есть гениальное изделие — автомат, который позволяет обменять пустые пластиковые бутылки на корм для уличной животины. Т.е. люди сдают бутылки в переработку, вместо банального захламления свалок, а за каждую брошенную бутылку в кормушку сыплется еда.

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