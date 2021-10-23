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В Финляндии проблему выгула собак решали в несколько этапов. В 2003 году был принят закон, предписывающий собакам находиться без поводка только в специально отведенных местах. Следом разработали программу строительства парков для выгула. Сегодня их только в Хельсинки больше ста. Один из самых престижных — Rajasaari на острове в центре города. Из парка виден городской парламент, рядом — дорогие отели и представительства международных фирм. Землю неоднократно хотели выкупить под застройку, но муниципалитет стоит на своем: только для собак. В день их здесь бывает порядка 200, но питомцам не тесно: площадь парка — 4 га. Вход в парк свободный, никаких ограничений нет

В Израиле тоже есть закрытые площадки, где собака может от души порезвиться, а еще есть пляжи для собак

В Новой Зеландии действуют строжайшие правила на ввоз питомцев в страну и почти не разрешают провозить собак в общественном транспорте. Снимать намордник и отпускать с поводка можно только в специальных собачьих парках. Один из самых больших — The Groynes в Крайстчерче. Здесь есть бесплатная парковка для владельцев и сразу восемь просторных площадок для разных активностей: есть две площадки с препятствиями, бассейн, тренировочная площадка для упражнений, площадка для спокойных прогулок, площадка с имитацией пересеченной местности и оборудованные беседки для пикника. По всему парку установлены урны для отходов. Парк открыт с 7 утра и до позднего вечера, дети на территорию допускаются только под присмотром родителей.

В Нью-Йорке действует несколько десятков собачьих парков,

В Дубае полтора года назад открыли самый большой в мире крытый парк для собак с говорящим названием My Second Home. Это не просто площадка для выгула питомца, а полноценный курорт с возможностью проживания

По поручению акима Астаны Асета Исекешева до конца недели в городских парках появятся специально отведенные места для выгула домашних животных, передает официальный сайт акимата Астаны.



«В течение недели территории будут оборудованы. Есть определенные правила выгула домашних животных. Выгул собак любых пород (исключая пород собак, требующих особой ответственности владельца) допускается на поводке контролируемой длины без намордника в местах, не отмеченных запрещающим знаком. При этом владелец животного обязан иметь при себе намордник, который должен быть незамедлительно надет на собаку при необходимости. В случае, если будут запрещающие знаки, выгул возможен только с намордником», – отмечается в сообщении.

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Исходя из наших реалий- кусок земли огородите в каждом районе.Цитата:Интересно очень, сделали или нет?