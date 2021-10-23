Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • Ю-ЮЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 417 из 417«1...415416417
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7966
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 11:55
#6241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и прислали уведомление, по мэйлу, повышение тарифа за эл. энергию. Отправил обратно, расторжение договора и заключил уже новый, по старой цене. :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4076
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 13:25
#6242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

---- Повышение большое ? А новый договор -- надолго ? А вдруг и они стоимость поднимут?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4076
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 13:27
#6243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
его отметить как полагается

-- Так что за праздник? И что надо готовить??
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7966
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 13:31
#6244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Повышение большое ? А новый договор -- надолго ? А вдруг и они стоимость поднимут?

было 65 в месяц, поднять хотели до 95. По новому договору 67 в месяц будет, два года гарантии на цену. Если даже что то пойдёт не так, каждый месяц могу расторгнуть и заключить новый договор. Уже одна фирма, не помню названия, разорилась. Но большинство работает по договорённости с государством, которое имеет долгосрочные договора. Так что трудные временя для некоторых не пройдут даром.
Профайл
Страница 417 из 417«1...415416417
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS