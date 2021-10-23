Чужие люди, зачастую в сумерках, пробираются по палисадникам и забрасывают какую-то еду в окошки подвальных помещений, где всегда найдется пара-тройка мяукающих животин. На вежливую просьбу так не делать в моем подвале услышал кучу проклятий: «Бог тебе судья!», «Сердца у тебя нет!» и тому подобное. Читать новость
Это реально не излечимые больные люди! Одна кошатница баба Шура когда на кону была жизнь её дочки и кошки..она выбрала кошек. Похоронила дочку и дальше продолжает подкармливать кошек. Дошло уже до того что она стала нанимать бичей что бы выламывали подвальные окна в домах для кормёжки бездомных кошек.Жители против неё уже открыли открытую охоту.
Что самое ценное в Административном Кодексе: размер штрафа; тут точно то же самое: - очевидно его и поэтому так долго принимали и приняли именно сейчас: - в бюджет как никогда понадобились деньги. А, остальная часть его и не нужна: - все действия собачатников и кошатников по содержанию своих питомцев, по крайней мере ОСНОВНЫЕ, есть в Правилах, принятых на маслихате, местным представительным, законодательным органом: а, это по сути и есть МЕСТНЫЙ закон для владельцев домашних животных.
Может, зооактивистам начать работать и в другом направлении?
Они и работают. Строят приют на народные деньги.
Цитата:
в моем подвале
Подвал- это общедомовое имущество, может львиная доля жителей не против?)))
Цитата:
Эти же прикормыши облюбовали песочницы на детской площадке
Установите песочницы с крышками! Дети поиграли, Вы крышку закрыли, можете даже замочек повесить. Так решили проблему многие детсады по этой же причине.
Цитата:
что никакого бюджета не хватит
Бюджета хватит если грамотно подойти к вопросу. Опираясь на опыт других стран. Животных надо стерилизовать и вешать бирку на ухо.
Представляете , Евгений, в цивилизованных странах, даже аппараты стоят для кормления животных. И стоят ( О, Боже!!!) в местах скопления людей, на остановках, к примеру. Таким образом власти решают проблему утилизации ТБО и проблему бродячих животных. Кинул человек в аппарат пластиковую бутылку-порция корма высыпалась на радость хвостатым. И граждан такое соседство нисколько не смущает. Но в нашем НЕ гуманном обществе, такой подход к проблеме- это из раздела фантастики.
А потом удивляемся, откуда столько жестокости у подрастающего поколения? Причинно-следственной связи никто не хочет видеть.
Жители Турции показывают свою человечность, заботясь о животных
Цитата:
Любой, кто хоть раз побывал в Стамбуле, привозил оттуда впечатления не только об архитектуре древнего города или тамошней культуре, но и с воодушевлением вспоминал уличных котов и собак. Стамбул в народе даже называют городом бродячих животных. Животные в Стамбуле хоть и бездомные, зато лощеные и не выглядят нуждающимися. Все дело в том, что в Турции особое отношение к уличным четвероногим: о них там заботятся.
Цитата:
За плохое обращение с животными в Турции предусмотрен не только штраф, но даже арест и суд. Однажды, когда в стране был предложен проект по отлову и усыплению бродячих котов и собак, десятки тысяч людей вышли на акции протеста. И властям пришлось прислушаться к мнению людей.
Цитата:
Но для того, чтобы минимизировать бесконтрольное размножение уличных животных, их стерилизуют, прививают и вешают им специальные бирки на ухо, чтобы жители города могли понимать, что животное прошло некоторые процедуры.
Цитата:
Турки устанавливают для бездомных животных специальные кормушки и поилки. У них даже есть гениальное изделие — автомат, который позволяет обменять пустые пластиковые бутылки на корм для уличной животины. Т.е. люди сдают бутылки в переработку, вместо банального захламления свалок, а за каждую брошенную бутылку в кормушку сыплется еда.
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