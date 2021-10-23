Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Единый диспетчерский центр "109" Костанайского района за 4 месяца работы принял 111 обращений. Почему так мало?
Единый диспетчерский центр "109" Костанайского района за 4 месяца работы принял 111 обращений. Почему так мало?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать