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≡ Единый диспетчерский центр "109" Костанайского района за 4 месяца работы принял 111 обращений. Почему так мало?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42671
Единый диспетчерский центр "109" Костанайского района за 4 месяца работы принял 111 обращений. Почему так мало?
Отправлено: 23.10.21 - 13:03
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Единый диспетчерский центр Костанайского района начал работать 1 июля 2021 года. Служба, аналогичная той, что в мае 2019 года открылась в Костанае. В ЕДЦ считают, что об их работе и функциях многие жители района просто не знают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2132
Re: Единый диспетчерский центр "109" Костанайского...
Отправлено: 23.10.21 - 13:03
#1
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8 человек, *100 000 тенге= 800 000 тенге в месяц, не считая затрат на их содержание(ком.услуги; содержание и ремонт оргтехники; аренда и прочее) : = где то за один лям уходит наверное. И ещё будут набирать сотрудников.
И целых 7 дней на решение одного вопроса, не считая открытого люка!!!
Поэтому наверное так мало звонков: за 7 дней можно, на машине, весь Казахстан обьездит и решить множество дел.
Думаю: через полгода эта служба прикажет долго жить.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7966
Re: Единый диспетчерский центр "109" Костанайского...
Отправлено: 23.10.21 - 13:15
#2
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А чего они в масках то сидят? при соблюдении дистанции и разделённом пространстве, на рабочем месте можно и без маски. Или тут опять что-то из КЗ собственное ноу хау? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4076
Re: Единый диспетчерский центр "109" Костанайского...
Отправлено: 23.10.21 - 13:20
#3
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Цитата:
elektron:
А чего они в масках то сидят

---- На всякий случай!! А то увидят , штрафанут :lol: ;-)
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