Re: Единый диспетчерский центр "109" Костанайского...

Отправлено: - 13:03

8 человек, *100 000 тенге= 800 000 тенге в месяц, не считая затрат на их содержание(ком.услуги; содержание и ремонт оргтехники; аренда и прочее) : = где то за один лям уходит наверное. И ещё будут набирать сотрудников.

И целых 7 дней на решение одного вопроса, не считая открытого люка!!!

Поэтому наверное так мало звонков: за 7 дней можно, на машине, весь Казахстан обьездит и решить множество дел.

Думаю: через полгода эта служба прикажет долго жить.