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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 837 из 838«1...835836837838»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:43
#12541
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Цитата:
таноми52:
Да и байдуже, пусть обижаются, если в этом нет криминала.Это их личное дело

Есть криминал. На Украине можно и проблем за это слово поиметь выше крыши.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
382
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:46
#12542
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Цитата:
maxsaf:

На Украине можно и проблем за это слово поиметь выше крыши.
---
Ну вот когда НГ начнут читать на Украине, вот тогда и начнём беспокоиться.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:46
#12543
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Цитата:
таноми52:
Ну, вот пусть они и дальше комплексуют и рефлексируют. У нас своё отношение к слову "хохол"

Замените слово хохол в вашей эпопее на любое альтернативное, из тех что уже называли. На букву М, на букву К. И ваша заметка заиграет новыми красками. СлабО?)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:48
#12544
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну вот когда НГ начнут читать на Украине, вот тогда и начнём беспокоиться.

Вот когда нг переедет в Казахстан из Украины - тогда можете перестать беспокоиться. Газете украинцы хостинг дают, а их за это в ответ тут хохлами обзывают ))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:51
#12545
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Цитата:
Victor Yang:
Я украинец этнический, минимум на 75% - две бабушки и один дед были с украинскими фамилиями.

Вот именно. Украинец. Не хохол.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
382
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:51
#12546
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Цитата:
maxsaf:

Но почему-то ни один из украинцев, живущих в/на Украине, не написал по этому поводу гневной заметки. Или ты тут для разжигания?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7961
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:52
#12547
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Цитата:
maxsaf:
Газете украинцы хостинг дают, а их за это в ответ тут хохлами обзывают ))

Немного не так, не обзывают, а по дружески называют. Это только вы что то взъелись, единственный здесь, на это безобидное слово :-(
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
382
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:53
#12548
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Цитата:
maxsaf:

Ты сам начал педалировать эту тему. Все уже успокоились, один ты неугомонный. И ты после такого не нудный?!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:55
#12549
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Цитата:
таноми52:
хохол" воспринимается, скорее как «близкий» и «свой».

Лишь потому что за это еще по зубам никто не получал. Стоит только начать - и все сразу встанет на свои места.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
382
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:57
#12550
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Цитата:
maxsaf:

А за "бендеровца" что скажешь?! Тоже оскорбление?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:57
#12551
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но почему-то ни один из украинцев, живущих в/на Украине, не написал по этому поводу гневной заметки.

Вы в этом уверены? Может вы не там искали?

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Или ты тут для разжигания?

Каким образом?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:58
#12552
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Цитата:
elektron:
Немного не так, не обзывают, а по дружески называют

Кто по дружески? Абайка? Миллионы россиян? Или три с половиной форумчанина?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 12:01
#12553
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Цитата:
elektron:
Это только вы что то взъелись, единственный здесь, на это безобидное слово

Еще раз спрашиваю, это вы решили так или сибирякиу которых пробабка из Киева? Или вы сейчас за всех украинцев на Украине говорите, которые без российских паспортов там живут?
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
382
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 12:01
#12554
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Цитата:
maxsaf:

Может вы не там искали?
---
На страницах НГ. И похоже, что за всех "обиженных" словом "хохол" украинцев только ты тут дупу рвёшь! Молодец! Продолжай! Дон Кихот ты наш канадский.
ПыСы. Выглядит это не совсем красиво и умно, но что поделать...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12934
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 12:02
#12555
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты сам начал педалировать эту тему. Все уже успокоились, один ты неугомонный. И ты после такого не нудный?!

Я тоже успокоился. Открываю нг - а тут мне снова накидали. Опять игнорить?
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