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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7961
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.21 - 11:55
#6241
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Вот и прислали уведомление, по мэйлу, повышение тарифа за эл. энергию. Отправил обратно, расторжение договора и заключил уже новый, по старой цене. :lol:
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