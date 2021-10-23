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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:43
Цитата:
Есть криминал. На Украине можно и проблем за это слово поиметь выше крыши.
таноми52:
Да и байдуже, пусть обижаются, если в этом нет криминала.Это их личное дело
Да и байдуже, пусть обижаются, если в этом нет криминала.Это их личное дело
Есть криминал. На Украине можно и проблем за это слово поиметь выше крыши.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:46
Цитата:
На Украине можно и проблем за это слово поиметь выше крыши.
---
Ну вот когда НГ начнут читать на Украине, вот тогда и начнём беспокоиться.
maxsaf:
На Украине можно и проблем за это слово поиметь выше крыши.
---
Ну вот когда НГ начнут читать на Украине, вот тогда и начнём беспокоиться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:46
Цитата:
Замените слово хохол в вашей эпопее на любое альтернативное, из тех что уже называли. На букву М, на букву К. И ваша заметка заиграет новыми красками. СлабО?)
таноми52:
Ну, вот пусть они и дальше комплексуют и рефлексируют. У нас своё отношение к слову "хохол"
Ну, вот пусть они и дальше комплексуют и рефлексируют. У нас своё отношение к слову "хохол"
Замените слово хохол в вашей эпопее на любое альтернативное, из тех что уже называли. На букву М, на букву К. И ваша заметка заиграет новыми красками. СлабО?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:48
Цитата:
Вот когда нг переедет в Казахстан из Украины - тогда можете перестать беспокоиться. Газете украинцы хостинг дают, а их за это в ответ тут хохлами обзывают ))
Уже не ваш земляк:
Ну вот когда НГ начнут читать на Украине, вот тогда и начнём беспокоиться.
Ну вот когда НГ начнут читать на Украине, вот тогда и начнём беспокоиться.
Вот когда нг переедет в Казахстан из Украины - тогда можете перестать беспокоиться. Газете украинцы хостинг дают, а их за это в ответ тут хохлами обзывают ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:51
Цитата:
Вот именно. Украинец. Не хохол.
Victor Yang:
Я украинец этнический, минимум на 75% - две бабушки и один дед были с украинскими фамилиями.
Я украинец этнический, минимум на 75% - две бабушки и один дед были с украинскими фамилиями.
Вот именно. Украинец. Не хохол.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:51
Цитата:
Но почему-то ни один из украинцев, живущих в/на Украине, не написал по этому поводу гневной заметки. Или ты тут для разжигания?
maxsaf:
Но почему-то ни один из украинцев, живущих в/на Украине, не написал по этому поводу гневной заметки. Или ты тут для разжигания?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7960
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:52
Цитата:
Немного не так, не обзывают, а по дружески называют. Это только вы что то взъелись, единственный здесь, на это безобидное слово
maxsaf:
Газете украинцы хостинг дают, а их за это в ответ тут хохлами обзывают ))
Газете украинцы хостинг дают, а их за это в ответ тут хохлами обзывают ))
Немного не так, не обзывают, а по дружески называют. Это только вы что то взъелись, единственный здесь, на это безобидное слово
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:53
Цитата:
Ты сам начал педалировать эту тему. Все уже успокоились, один ты неугомонный. И ты после такого не нудный?!
maxsaf:
Ты сам начал педалировать эту тему. Все уже успокоились, один ты неугомонный. И ты после такого не нудный?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:55
Цитата:
Лишь потому что за это еще по зубам никто не получал. Стоит только начать - и все сразу встанет на свои места.
таноми52:
хохол" воспринимается, скорее как «близкий» и «свой».
хохол" воспринимается, скорее как «близкий» и «свой».
Лишь потому что за это еще по зубам никто не получал. Стоит только начать - и все сразу встанет на свои места.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:57
Цитата:
А за "бендеровца" что скажешь?! Тоже оскорбление?
maxsaf:
А за "бендеровца" что скажешь?! Тоже оскорбление?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:57
Цитата:
Вы в этом уверены? Может вы не там искали?
Цитата:
Каким образом?
Уже не ваш земляк:
Но почему-то ни один из украинцев, живущих в/на Украине, не написал по этому поводу гневной заметки.
Но почему-то ни один из украинцев, живущих в/на Украине, не написал по этому поводу гневной заметки.
Вы в этом уверены? Может вы не там искали?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Или ты тут для разжигания?
Или ты тут для разжигания?
Каким образом?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 11:58
Цитата:
Кто по дружески? Абайка? Миллионы россиян? Или три с половиной форумчанина?
elektron:
Немного не так, не обзывают, а по дружески называют
Немного не так, не обзывают, а по дружески называют
Кто по дружески? Абайка? Миллионы россиян? Или три с половиной форумчанина?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 12:01
Цитата:
Еще раз спрашиваю, это вы решили так или сибирякиу которых пробабка из Киева? Или вы сейчас за всех украинцев на Украине говорите, которые без российских паспортов там живут?
elektron:
Это только вы что то взъелись, единственный здесь, на это безобидное слово
Это только вы что то взъелись, единственный здесь, на это безобидное слово
Еще раз спрашиваю, это вы решили так или сибирякиу которых пробабка из Киева? Или вы сейчас за всех украинцев на Украине говорите, которые без российских паспортов там живут?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 12:01
Цитата:
Может вы не там искали?
---
На страницах НГ. И похоже, что за всех "обиженных" словом "хохол" украинцев только ты тут дупу рвёшь! Молодец! Продолжай! Дон Кихот ты наш канадский.
ПыСы. Выглядит это не совсем красиво и умно, но что поделать...
maxsaf:
Может вы не там искали?
---
На страницах НГ. И похоже, что за всех "обиженных" словом "хохол" украинцев только ты тут дупу рвёшь! Молодец! Продолжай! Дон Кихот ты наш канадский.
ПыСы. Выглядит это не совсем красиво и умно, но что поделать...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 12:02
Цитата:
Я тоже успокоился. Открываю нг - а тут мне снова накидали. Опять игнорить?
Уже не ваш земляк:
Ты сам начал педалировать эту тему. Все уже успокоились, один ты неугомонный. И ты после такого не нудный?!
Ты сам начал педалировать эту тему. Все уже успокоились, один ты неугомонный. И ты после такого не нудный?!
Я тоже успокоился. Открываю нг - а тут мне снова накидали. Опять игнорить?
-
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