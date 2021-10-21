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"Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
"Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42669
"Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
Отправлено: 21.10.21 - 17:52
В рассылке сообщается о том, что за каждым сотрудником закреплено по 400 казахстанцев. Бюро национальной статистики отреагировало на рассылку о том, что сотрудников государственных компаний заставляют проходить перепись за других людей.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10747
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 17:52
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4070
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 18:15
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1534
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 19:01
ахаха))) улыбнуло))) бабло осваивают))) цифры надА))) я не парюсь, за меня перепись пройдут)))
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 19:06
Какое то мракобесие!!! А не переписка!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4878
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 19:21
Вообще то можно выяснить кто этим занимается, однако сколько помню одними пожеланиями только и заканчиваются...
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 523
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 21:30
И что в этом удивительного ? Голосуем за всю семью , а перепись чем хуже ?
Вначале акимат сообщил, что все жители обязаны пройти онлайн перепись и принести номерок.
Теперь требуют прийти в акимат для переписи.
С нетерпением жду переписчиков
Вначале акимат сообщил, что все жители обязаны пройти онлайн перепись и принести номерок.
Теперь требуют прийти в акимат для переписи.
С нетерпением жду переписчиков
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 21:51
Цитата:
Ничуть не удивлюсь, что так оно и есть. Сам я так и не смог войти на этот долбаный сайт (даже сегодня,когда сказали, что он снова заработал), домой никто не приходит. И не придет. В прошлую перепись также никто не приходил. Поэтому, наученный горьким опытом, от государства ничего справедливого не надеюсь увидеть.
рассылку о том, что сотрудников государственных компаний заставляют проходить перепись за других людей.
Ничуть не удивлюсь, что так оно и есть. Сам я так и не смог войти на этот долбаный сайт (даже сегодня,когда сказали, что он снова заработал), домой никто не приходит. И не придет. В прошлую перепись также никто не приходил. Поэтому, наученный горьким опытом, от государства ничего справедливого не надеюсь увидеть.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13881
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 22.10.21 - 08:54
осталась неделя до конца переписи,
переписчиков не видно и не слышно.
даже некому уведомление предьявить.
онлайн прошло порядка 40 процентов.
остальные за бортом похоже.
потом просто цифры опубликуют -
этих много, этих мало.
переписчиков не видно и не слышно.
даже некому уведомление предьявить.
онлайн прошло порядка 40 процентов.
остальные за бортом похоже.
потом просто цифры опубликуют -
этих много, этих мало.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 218
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 22.10.21 - 09:13
Ко мне приходили - сказал не хочу... не поняли, но отстали. Пришли через неделю - пришлось сказать, что прошел онлайн чтоб отстали..... (мне кажется 30% респондентов поступили так же)....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 478
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 22.10.21 - 12:57
Цитата:
Интересно кроме очернения Казахстана чем можешь ещё владеть?Включаешь Незнайку на Луне? Или же это очередная твоя попытка по дескридитаций? Кого не спрошу из своих знакомых все прошли онлайн переписку.
Козлов я:
Ничуть не удивлюсь, что так оно и есть. Сам я так и не смог войти на этот долбаный сайт (даже сегодня,когда сказали, что он снова заработал),
Ничуть не удивлюсь, что так оно и есть. Сам я так и не смог войти на этот долбаный сайт (даже сегодня,когда сказали, что он снова заработал),
Интересно кроме очернения Казахстана чем можешь ещё владеть?Включаешь Незнайку на Луне? Или же это очередная твоя попытка по дескридитаций? Кого не спрошу из своих знакомых все прошли онлайн переписку.
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 22.10.21 - 13:45
Цитата:
Могу офиолетование сделать. Или осерение. Что есть, то и пишу.
ПолиграфЪ Боярышников:
кроме очернения Казахстана чем можешь ещё владеть?
кроме очернения Казахстана чем можешь ещё владеть?
Могу офиолетование сделать. Или осерение. Что есть, то и пишу.
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 22.10.21 - 15:12
Одну из переписей тогдашнего СССР я провел в Аркалыке. Тамошний военком прославился тем, что составил матрицу по отлову бывших бендеровцев среди фронтовиков. Дела пошли так хорошо, что всполошились настоящие фронтовики. Ретивого военкома перевели опять в строевые части. От греха подальше!
"Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
Отправлено: 23.10.21 - 10:17
Пойманных власовцев и предателей увозили в Белоруссию, там их показывали местным жителям. Потом суд и приговор расстрельный.
"Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
Отправлено: 23.10.21 - 10:18
Вот вам сюжет. Спорьте, доказывайте, что такого не было!!!
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