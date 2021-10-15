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Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42669
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 15.10.21 - 15:33
В линейное отделении полиции на станции Тобол обратился 45-летний житель Акмолинской области. Пассажир в заявлении указал, что гаджет вытащили из-под подушки, пока он спал.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 742
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 15.10.21 - 15:33
Ну вот,тыщу баксов отдал,чтобы устроится на это место,теперь ещё тыщу,чтобы решить этот вопрос с воровством. Это ж сколько надо "зайцев" перевести,чтобы себе что-то оставалось?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7861
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 15.10.21 - 16:19
Никогда такого не было и вот опять. Да, вчкушка?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4131
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 15.10.21 - 16:24
Такая работа блатная, и так тупо себя повел..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2585
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 15.10.21 - 23:34
"Во всех странах железные дороги для передвижений служат, а у нас сверх того и для воровства." Салтыков Щедрин.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10666
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 15.10.21 - 23:42
Цитата:
Это в прошлом веке она была крутая работа. Поезда гоняли в Киев, и другие города наших соседей. Куча посылок на которых проводники покупали себе машины Изменилось время. Щас зп копейки. Посылки-бизнес умер. Вот старые ушли, новые безтолковые пришли, воруют телефоны у пассажиров
111:
Это в прошлом веке она была крутая работа. Поезда гоняли в Киев, и другие города наших соседей. Куча посылок на которых проводники покупали себе машины Изменилось время. Щас зп копейки. Посылки-бизнес умер. Вот старые ушли, новые безтолковые пришли, воруют телефоны у пассажиров
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11691
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 16.10.21 - 01:05
Наверное персонаж в НГ прочитал про мелкопакостных мерзостных жуликов-акимов, подрезающих деревья на улицах города, и решил хоть что-то доступное подрезать в вагоне.
Re: Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 22.10.21 - 14:43
Мне больше понравилось, когда проводник или проводники забавлялись с сонной пассажиркой!!! Это было что то! У вас тоже так бывает Дракон?
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 22.10.21 - 15:04
Цитата:
Цитата:
У нас, не бывает такого.
Спальные места, только в туристических,
международных поездах. Всю Страну,
я проеду за 10 часов. И спать -
не надо...
Доктор СИЗШ:
забавлялись с сонной пассажиркой!!!
забавлялись с сонной пассажиркой!!!
Цитата:
Доктор СИЗШ:
У вас тоже так бывает Дракон?
У вас тоже так бывает Дракон?
У нас, не бывает такого.
Спальные места, только в туристических,
международных поездах. Всю Страну,
я проеду за 10 часов. И спать -
не надо...
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 22.10.21 - 15:15
Молодец, что не спишь! Будь начеку! У вас там много приезжих из других стран!!)))))
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 22.10.21 - 15:18
Цитата:
Ну и что? У вас нет - приезжих. Местные балуются?
Я иак и подумал...
Доктор СИЗШ:
У вас там много приезжих из других стран!!)))))
У вас там много приезжих из других стран!!)))))
Ну и что? У вас нет - приезжих. Местные балуются?
Я иак и подумал...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4070
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 22.10.21 - 15:51
Цитата:
---- В далеком 1994 чуть в Голландию ее уехал ,крепко спал.
drakon:
спать - не надо...
спать - не надо...
---- В далеком 1994 чуть в Голландию ее уехал ,крепко спал.
Проводник поезда украл у пассажира из-под подушки телефон
Отправлено: 23.10.21 - 09:58
Что дальше было? Не томи душу))))
-
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