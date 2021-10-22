Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера

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Есть у меня один знакомый. Татарин, человек уже в годах. Денег много, не скажу сколько, но много, за миллионы долларов точно. Так вот про него, по внешнему виду не скажешь, что человек БОГАТ! Правда, машина хорошая, дом отличный. Уже лет пять, как перебрался в Казань. Но когда жил в Бугуруслане, а было такое, что там проводился Всероссийский Сабантуй, то он был одним из главных спонсоров. Так вот у него на машине стоял самый простой номер. И те, кому надо, знали, чья это машина и кто на ней ездит.