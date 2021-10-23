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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:54
Цитата:
Это фотка в текстовом формате )
---
Напоминает анекдот про русского мужика, который побывал в заграничной поездке, и рассказывает об этом своей жене в свойственных ему выражениях. А потом ещё у жены спрашивает, почему та плачет. А та ему и отвечает:"Красота-то какая!"
maxsaf:
Это фотка в текстовом формате )
---
Напоминает анекдот про русского мужика, который побывал в заграничной поездке, и рассказывает об этом своей жене в свойственных ему выражениях. А потом ещё у жены спрашивает, почему та плачет. А та ему и отвечает:"Красота-то какая!"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:56
Цитата:
Это фотка в текстовом формате )
---
"Современные проблемы требуют современных решений!"
maxsaf:
Это фотка в текстовом формате )
---
"Современные проблемы требуют современных решений!"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 04:00
Цитата:
Обидно за то, что вы все еще украинцев хохлами обзываете.
---
И ты самый обиженный из 30-ти миллионов украинцев?! В КВНе была шутка у сборной Пятигорска, в которой Слепаков играл, про Чемпионат по любви к России. Вот и ты выигрываешь такой же чемпионат.Но по любви к украинцам. Правда, никто, кроме тебя, в нём не участвует.
maxsaf:
Обидно за то, что вы все еще украинцев хохлами обзываете.
---
И ты самый обиженный из 30-ти миллионов украинцев?! В КВНе была шутка у сборной Пятигорска, в которой Слепаков играл, про Чемпионат по любви к России. Вот и ты выигрываешь такой же чемпионат.Но по любви к украинцам. Правда, никто, кроме тебя, в нём не участвует.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 04:04
Вычитал сейчас в одной статье на "Ленте", о том, как на социум влияют социальные сети:
"Если интернет-гиганты такие всемогущие, почему они все равно не справляются с модерацией? У гигантского Facebook с многомиллиардной аудиторией всего несколько десятков тысяч модераторов, и все они выведены за штат компании. Это действительно мало для такого объема контента. К тому же модератор — очень низкооплачиваемая работа, которая наносит непоправимый вред психологическому здоровью. Техногиганты действительно не оформляют модераторов в штат — но это особенности трудового законодательства в США. Facebook — калифорнийская компания, а в Калифорнии крайне высокие требования к охране труда, чем в целом по США. Поэтому им, разумеется, выгоднее нанимать подрядчиков, находящихся за пределами США, которые платят сотрудникам гораздо более низкую зарплату и на которых не распространяются различные требования по соцобеспечению."
Интересно, а у НГ модераторы в штате состоят, или на аутсорсе?
"Если интернет-гиганты такие всемогущие, почему они все равно не справляются с модерацией? У гигантского Facebook с многомиллиардной аудиторией всего несколько десятков тысяч модераторов, и все они выведены за штат компании. Это действительно мало для такого объема контента. К тому же модератор — очень низкооплачиваемая работа, которая наносит непоправимый вред психологическому здоровью. Техногиганты действительно не оформляют модераторов в штат — но это особенности трудового законодательства в США. Facebook — калифорнийская компания, а в Калифорнии крайне высокие требования к охране труда, чем в целом по США. Поэтому им, разумеется, выгоднее нанимать подрядчиков, находящихся за пределами США, которые платят сотрудникам гораздо более низкую зарплату и на которых не распространяются различные требования по соцобеспечению."
Интересно, а у НГ модераторы в штате состоят, или на аутсорсе?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 04:09
Несколько десятков страниц назад тут разговор был про то,как соцсети влияют на мир. Вот вам статья в тему.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 04:26
Цитата:
--- Так оппонент все равно не отвечает , хоть разницы по времени и не будет. Нечего оппоненту умного ответить.
Уже не ваш земляк:
--- С отставанием на часов 12 минимум. А поэтому не особенно интересная.
--- С отставанием на часов 12 минимум. А поэтому не особенно интересная.
--- Так оппонент все равно не отвечает , хоть разницы по времени и не будет. Нечего оппоненту умного ответить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 06:04
Цитата:
Нифига себе пример оскорбительного слова Абайке должно понравиться
Уже не ваш земляк:
меня до сих пор называют казахом. Но я почему-то не обижаюсь
меня до сих пор называют казахом. Но я почему-то не обижаюсь
Нифига себе пример оскорбительного слова Абайке должно понравиться
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 06:06
Цитата:
Украинец живущий в Канаде, и пофиг нравится вам это или нет.
Уже не ваш земляк:
Ты уж определись, кто ты - украинец, живущий на Украине или хохол,живущий за её пределами, а именно в Канаде.
Ты уж определись, кто ты - украинец, живущий на Украине или хохол,живущий за её пределами, а именно в Канаде.
Украинец живущий в Канаде, и пофиг нравится вам это или нет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 06:09
Цитата:
Опоздали. Похожий конкурс Куат Ахметов по нескольку раз в день проводит. Правила простые, сказать что любишь Казахстан. На казахском )) Еще пока ни один конкурсант не справился
Уже не ваш земляк:
нынешних казахстанцев, живущих в Казахстане. Можно будет даже объявить конкурс, кто больше любит Казахстан
нынешних казахстанцев, живущих в Казахстане. Можно будет даже объявить конкурс, кто больше любит Казахстан
Опоздали. Похожий конкурс Куат Ахметов по нескольку раз в день проводит. Правила простые, сказать что любишь Казахстан. На казахском )) Еще пока ни один конкурсант не справился
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