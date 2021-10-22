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≡ Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42668
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 11:20
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Больше всех номерные знаки повышенного спроса оформили алматинцы, шымкентцы и астанчане. Меньше всего VIP-госномерами автовладельцы интересуются в Северо-Казахстанской области.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13881
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 19:51
#30
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Цитата:
maxsaf:


“Там русский дух, там Русью пахнет”.
примеры номеров
НОМЕР
НЕ НОМЕР
1 НОМЕР
ЗАВХОЗ
НЕ МЕНТ
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7958
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 21:26
#31
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Цитата:
Сабыр:
Как вы,нищеброды,не поймёте

Ну если это принять как сарказм :-x
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 23.10.21 - 00:09
#32
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Есть у меня один знакомый. Татарин, человек уже в годах. Денег много, не скажу сколько, но много, за миллионы долларов точно. Так вот про него, по внешнему виду не скажешь, что человек БОГАТ! Правда, машина хорошая, дом отличный. Уже лет пять, как перебрался в Казань. Но когда жил в Бугуруслане, а было такое, что там проводился Всероссийский Сабантуй, то он был одним из главных спонсоров. Так вот у него на машине стоял самый простой номер. И те, кому надо, знали, чья это машина и кто на ней ездит.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4878
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 23.10.21 - 06:04
#33
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Автора седьмого комента можно притянуть к ответу, научитесь слова выбирать,
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12919
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 23.10.21 - 06:14
#34
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Цитата:
alex_60:
примеры номеров

Тут пацан молодой с Астаны гоняет с номером ASTANA :lol: сколько бы такой номер стоил в КЗ? 8-)

[Исправлено: maxsaf, 23.10.2021 - 06:15]
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