Отправлено: - 04:26

Уже не ваш земляк:

--- С отставанием на часов 12 минимум. А поэтому не особенно интересная.

Цитата:--- Так оппонент все равно не отвечает , хоть разницы по времени и не будет. Нечего оппоненту умного ответить.