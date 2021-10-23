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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:54
#12526
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Цитата:
maxsaf:

Это фотка в текстовом формате )
---
Напоминает анекдот про русского мужика, который побывал в заграничной поездке, и рассказывает об этом своей жене в свойственных ему выражениях. А потом ещё у жены спрашивает, почему та плачет. А та ему и отвечает:"Красота-то какая!"
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:56
#12527
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Цитата:
maxsaf:

Это фотка в текстовом формате )
---
"Современные проблемы требуют современных решений!"
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 04:00
#12528
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Цитата:
maxsaf:

Обидно за то, что вы все еще украинцев хохлами обзываете.
---
И ты самый обиженный из 30-ти миллионов украинцев?! В КВНе была шутка у сборной Пятигорска, в которой Слепаков играл, про Чемпионат по любви к России. Вот и ты выигрываешь такой же чемпионат.Но по любви к украинцам. Правда, никто, кроме тебя, в нём не участвует.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 04:04
#12529
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Вычитал сейчас в одной статье на "Ленте", о том, как на социум влияют социальные сети:
"Если интернет-гиганты такие всемогущие, почему они все равно не справляются с модерацией? У гигантского Facebook с многомиллиардной аудиторией всего несколько десятков тысяч модераторов, и все они выведены за штат компании. Это действительно мало для такого объема контента. К тому же модератор — очень низкооплачиваемая работа, которая наносит непоправимый вред психологическому здоровью. Техногиганты действительно не оформляют модераторов в штат — но это особенности трудового законодательства в США. Facebook — калифорнийская компания, а в Калифорнии крайне высокие требования к охране труда, чем в целом по США. Поэтому им, разумеется, выгоднее нанимать подрядчиков, находящихся за пределами США, которые платят сотрудникам гораздо более низкую зарплату и на которых не распространяются различные требования по соцобеспечению."
Интересно, а у НГ модераторы в штате состоят, или на аутсорсе?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 04:09
#12530
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Несколько десятков страниц назад тут разговор был про то,как соцсети влияют на мир. Вот вам статья в тему.
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