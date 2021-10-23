Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 04:04

Вычитал сейчас в одной статье на "Ленте", о том, как на социум влияют социальные сети:

"Если интернет-гиганты такие всемогущие, почему они все равно не справляются с модерацией? У гигантского Facebook с многомиллиардной аудиторией всего несколько десятков тысяч модераторов, и все они выведены за штат компании. Это действительно мало для такого объема контента. К тому же модератор — очень низкооплачиваемая работа, которая наносит непоправимый вред психологическому здоровью. Техногиганты действительно не оформляют модераторов в штат — но это особенности трудового законодательства в США. Facebook — калифорнийская компания, а в Калифорнии крайне высокие требования к охране труда, чем в целом по США. Поэтому им, разумеется, выгоднее нанимать подрядчиков, находящихся за пределами США, которые платят сотрудникам гораздо более низкую зарплату и на которых не распространяются различные требования по соцобеспечению."

Интересно, а у НГ модераторы в штате состоят, или на аутсорсе?