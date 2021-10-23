Отправлено: - 02:47

Уже не ваш земляк:

Просто за хохлов обидно, что у них отжали то, что им никогда и не принадлежало.

Цитата:За это вообще не обидно. Обидно за то, что вы все еще украинцев хохлами обзываете. Я не буду обзывать в ответ, но прийдет время и это обязательно кто то сделает. Я буду апплодировать.