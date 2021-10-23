Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:24
Цитата:
---- А вы каким боком к Крыму?
maxsaf:
у тебя Крым не аннексировали
у тебя Крым не аннексировали
---- А вы каким боком к Крыму?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:29
Цитата:
Никаким. А что?
Гога:
А вы каким боком к Крыму?
А вы каким боком к Крыму?
Никаким. А что?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:39
Ну а теперь, чтобы немного отвлечь от хохлов, и от того, что с ними связано, вот вам такая новость. В Бугуруслане, где я жил раньше и где сейчас живут мои родители, одному мужичку, возрастом более 50-ти лет, позвонили по телефону и предложили прикупить акций Газпрома. Мужик купил одну акцию. И тут же ему предложили купить по дешёвке ещё, типа с запуском Северного Потока-2 эти акции вырастут в цене. Мужик и купил с дури ещё на 540 тысяч.Через банкомат. Но потом почему-то трейдер перестал выходить на связь. И тут мужика осенило:" Нае...Обманули!" Затем последовало обращение в полицию. И теперь доблестные полицаи ищут удачливого трейдера.
ПыСы. Лох-не мамонт, он не вымрет.
ПыСы. Лох-не мамонт, он не вымрет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:41
Цитата:
А вы каким боком к Крыму?
---
Никаким. Живёт в Канаде. Просто за хохлов обидно, что у них отжали то, что им никогда и не принадлежало.
Гога:
А вы каким боком к Крыму?
---
Никаким. Живёт в Канаде. Просто за хохлов обидно, что у них отжали то, что им никогда и не принадлежало.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:44
Вот ещё тема. Кто и как относится к новомодным феминитивам?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:47
Цитата:
За это вообще не обидно. Обидно за то, что вы все еще украинцев хохлами обзываете. Я не буду обзывать в ответ, но прийдет время и это обязательно кто то сделает. Я буду апплодировать.
Уже не ваш земляк:
Просто за хохлов обидно, что у них отжали то, что им никогда и не принадлежало.
Просто за хохлов обидно, что у них отжали то, что им никогда и не принадлежало.
За это вообще не обидно. Обидно за то, что вы все еще украинцев хохлами обзываете. Я не буду обзывать в ответ, но прийдет время и это обязательно кто то сделает. Я буду апплодировать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:52
Цитата:
----- У кого ¿ И какой?? ¿¿
alex_60:
что в понедельник праздник
что в понедельник праздник
----- У кого ¿ И какой?? ¿¿
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:57
Цитата:
--- Больше двух слов уже связать не можешь?
alex_60:
начинает заходить
начинает заходить
--- Больше двух слов уже связать не можешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:01
Цитата:
---- Так ты не только считать не умеешь , так еще и грамоте не обучен?? Или *полнолуние* --- новый термин в астрономии??
alex_60:
поднолуние. красота
поднолуние. красота
---- Так ты не только считать не умеешь , так еще и грамоте не обучен?? Или *полнолуние* --- новый термин в астрономии??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:05
Цитата:
---- Фото бы скинул. Или слабо?
alex_60:
красота
красота
---- Фото бы скинул. Или слабо?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:05
Цитата:
Это фотка в текстовом формате )
Гога:
Больше двух слов уже связать не можешь?
Больше двух слов уже связать не можешь?
Это фотка в текстовом формате )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:13
Цитата:
--- Вот именно , просто пикировка ,абсолютно бессмысленная.
Уже не ваш земляк:
Это как пикировка Гоги и Алекса
Это как пикировка Гоги и Алекса
--- Вот именно , просто пикировка ,абсолютно бессмысленная.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:36
Цитата:
Вот именно , просто пикировка ,абсолютно бессмысленная.
---
С отставанием на часов 12 минимум. А поэтому не особенно интересная. Пока один оппонент добирается до компа, второй уже отбывает в царствие Морфея.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 23.10.2021 - 02:50]
Гога:
Вот именно , просто пикировка ,абсолютно бессмысленная.
---
С отставанием на часов 12 минимум. А поэтому не особенно интересная. Пока один оппонент добирается до компа, второй уже отбывает в царствие Морфея.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 23.10.2021 - 02:50]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:40
Цитата:
Я не буду обзывать в ответ, но прийдет время и это обязательно кто то сделает. Я буду апплодировать.
---
Ну и как? Кацап? Уныло и предсказуемо."Гастробайтер"? Тупо и так же предсказуемо. Никакого креатива. Тут животное делало потуги в надежде, что хоть кто-то откликнется на призыв,, но всё мимо. Поэтому ещё раз - "надежды юношей питают..."
maxsaf:
Я не буду обзывать в ответ, но прийдет время и это обязательно кто то сделает. Я буду апплодировать.
---
Ну и как? Кацап? Уныло и предсказуемо."Гастробайтер"? Тупо и так же предсказуемо. Никакого креатива. Тут животное делало потуги в надежде, что хоть кто-то откликнется на призыв,, но всё мимо. Поэтому ещё раз - "надежды юношей питают..."
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:49
Цитата:
Ты знаешь, я тут уже писал, что, несмотря на моё проживание в России с 2004-го года, меня до сих пор называют казахом. Но я почему-то не обижаюсь. И не реагирую так пылко, как ты на хохлов. Ты уж определись, кто ты - украинец, живущий на Украине или хохол,живущий за её пределами, а именно в Канаде. А уж потом и обижайся. Кстати, неплохая может развиться тема. Про патриотизм живущих в других странах.Бывших казахстанцев, живущих по всему миру, и нынешних казахстанцев, живущих в Казахстане. Можно будет даже объявить конкурс, кто больше любит Казахстан - бывшие поуехавшие или нынешние понаехавшие.Запасайтесь попкорном!Ведь тема обширная, здесь не только Казахстан сможет участвовать!
maxsaf:
Ты знаешь, я тут уже писал, что, несмотря на моё проживание в России с 2004-го года, меня до сих пор называют казахом. Но я почему-то не обижаюсь. И не реагирую так пылко, как ты на хохлов. Ты уж определись, кто ты - украинец, живущий на Украине или хохол,живущий за её пределами, а именно в Канаде. А уж потом и обижайся. Кстати, неплохая может развиться тема. Про патриотизм живущих в других странах.Бывших казахстанцев, живущих по всему миру, и нынешних казахстанцев, живущих в Казахстане. Можно будет даже объявить конкурс, кто больше любит Казахстан - бывшие поуехавшие или нынешние понаехавшие.Запасайтесь попкорном!Ведь тема обширная, здесь не только Казахстан сможет участвовать!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать