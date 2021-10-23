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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 835 из 836«1...833834835836»
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:24
#12511
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Цитата:
maxsaf:
у тебя Крым не аннексировали

---- А вы каким боком к Крыму?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:29
#12512
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Цитата:
Гога:
А вы каким боком к Крыму?

Никаким. А что?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:39
#12513
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Ну а теперь, чтобы немного отвлечь от хохлов, и от того, что с ними связано, вот вам такая новость. В Бугуруслане, где я жил раньше и где сейчас живут мои родители, одному мужичку, возрастом более 50-ти лет, позвонили по телефону и предложили прикупить акций Газпрома. Мужик купил одну акцию. И тут же ему предложили купить по дешёвке ещё, типа с запуском Северного Потока-2 эти акции вырастут в цене. Мужик и купил с дури ещё на 540 тысяч.Через банкомат. Но потом почему-то трейдер перестал выходить на связь. И тут мужика осенило:" Нае...Обманули!" Затем последовало обращение в полицию. И теперь доблестные полицаи ищут удачливого трейдера.
ПыСы. Лох-не мамонт, он не вымрет.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:41
#12514
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Цитата:
Гога:

А вы каким боком к Крыму?
---
Никаким. Живёт в Канаде. Просто за хохлов обидно, что у них отжали то, что им никогда и не принадлежало.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:44
#12515
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Вот ещё тема. Кто и как относится к новомодным феминитивам?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:47
#12516
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Просто за хохлов обидно, что у них отжали то, что им никогда и не принадлежало.

За это вообще не обидно. Обидно за то, что вы все еще украинцев хохлами обзываете. Я не буду обзывать в ответ, но прийдет время и это обязательно кто то сделает. Я буду апплодировать.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:52
#12517
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Цитата:
alex_60:
что в понедельник праздник

----- У кого ¿ И какой?? ¿¿
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:57
#12518
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Цитата:
alex_60:
начинает заходить

--- Больше двух слов уже связать не можешь?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:01
#12519
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Цитата:
alex_60:
поднолуние. красота

---- Так ты не только считать не умеешь , так еще и грамоте не обучен?? Или *полнолуние* --- новый термин в астрономии??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:05
#12520
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Цитата:
alex_60:
красота

---- Фото бы скинул. Или слабо?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:05
#12521
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Цитата:
Гога:
Больше двух слов уже связать не можешь?

Это фотка в текстовом формате )
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:13
#12522
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Это как пикировка Гоги и Алекса

--- Вот именно , просто пикировка ,абсолютно бессмысленная.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:36
#12523
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Цитата:
Гога:

Вот именно , просто пикировка ,абсолютно бессмысленная.
---
С отставанием на часов 12 минимум. А поэтому не особенно интересная. Пока один оппонент добирается до компа, второй уже отбывает в царствие Морфея.

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 23.10.2021 - 02:50]
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:40
#12524
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Цитата:
maxsaf:

Я не буду обзывать в ответ, но прийдет время и это обязательно кто то сделает. Я буду апплодировать.
---
Ну и как? Кацап? Уныло и предсказуемо."Гастробайтер"? Тупо и так же предсказуемо. Никакого креатива. Тут животное делало потуги в надежде, что хоть кто-то откликнется на призыв,, но всё мимо. Поэтому ещё раз - "надежды юношей питают..."
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 03:49
#12525
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Цитата:
maxsaf:

Ты знаешь, я тут уже писал, что, несмотря на моё проживание в России с 2004-го года, меня до сих пор называют казахом. Но я почему-то не обижаюсь. И не реагирую так пылко, как ты на хохлов. Ты уж определись, кто ты - украинец, живущий на Украине или хохол,живущий за её пределами, а именно в Канаде. А уж потом и обижайся. Кстати, неплохая может развиться тема. Про патриотизм живущих в других странах.Бывших казахстанцев, живущих по всему миру, и нынешних казахстанцев, живущих в Казахстане. Можно будет даже объявить конкурс, кто больше любит Казахстан - бывшие поуехавшие или нынешние понаехавшие.Запасайтесь попкорном!Ведь тема обширная, здесь не только Казахстан сможет участвовать!
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