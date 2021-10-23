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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:37
Цитата:
Конечно сам, про не земляка. Не похоже разве?
111:
Сам сочинил или как?
Сам сочинил или как?
Конечно сам, про не земляка. Не похоже разве?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:37
Цитата:
Ну так и я не надеюсь, что до тебя дойдет, что слово хохол оскорбительное с недавних пор
---
"надежды юношей питают, отраду старцам подают, но все же постепенно тают.." Извини, не смог удержаться!
maxsaf:
Ну так и я не надеюсь, что до тебя дойдет, что слово хохол оскорбительное с недавних пор
---
"надежды юношей питают, отраду старцам подают, но все же постепенно тают.." Извини, не смог удержаться!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:39
Цитата:
Да ладно тебе..Федорова знаешь?
---
А кто это? Широко известный только тебе? Или великий русский оружейник?
111:
Да ладно тебе..Федорова знаешь?
---
А кто это? Широко известный только тебе? Или великий русский оружейник?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:40
Цитата:
Дадно, все как то немного расплывается, наверно надо отдохнуть, всего 3 часа спал за последние сутки...
Ну не выдержал, 15 минут поспал еще к вечеру..
Сейчас думаю стакан выпью, рубанет, ан нет, не врубает, но потихоньку уже клонит..
maxsaf:
Конечно сам, про не земляка
Конечно сам, про не земляка
Дадно, все как то немного расплывается, наверно надо отдохнуть, всего 3 часа спал за последние сутки...
Ну не выдержал, 15 минут поспал еще к вечеру..
Сейчас думаю стакан выпью, рубанет, ан нет, не врубает, но потихоньку уже клонит..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:40
Цитата:
Я же сказал - история давняя, с переходом на личности.
Уже не ваш земляк:
Если тебя так животное спровоцировало, то зачем ты ведёшься на это?
Если тебя так животное спровоцировало, то зачем ты ведёшься на это?
Я же сказал - история давняя, с переходом на личности.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:42
Цитата:
Должен был учиться с тобой на ПГСе, после меня..
Ладно, если не понял, и не надо..
Уже не ваш земляк:
кто
кто
Должен был учиться с тобой на ПГСе, после меня..
Ладно, если не понял, и не надо..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:43
Цитата:
Да ради бога, мне ваще по барабану.
111:
Дадно, все как то немного расплывается, наверно надо отдохнуть, всего 3 часа спал за последние сутки... Ну не выдержал, 15 минут поспал еще к вечеру.. Сейчас думаю стакан выпью, рубанет, ан нет, не врубает, но потихоньку уже клонит..
Дадно, все как то немного расплывается, наверно надо отдохнуть, всего 3 часа спал за последние сутки... Ну не выдержал, 15 минут поспал еще к вечеру.. Сейчас думаю стакан выпью, рубанет, ан нет, не врубает, но потихоньку уже клонит..
Да ради бога, мне ваще по барабану.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:45
Цитата:
А ну все понятно. Досвидос.
---
Ты знаешь, у меня недавно ситуация была. Нашёл в Одноклассниках однофамильца. С Украины. Написали друг другу, вроде нормально общались.Выяснилось даже, что у него бабка откуда-то из-под Самары. А потом понеслось - начал ссылки скидывать про великих укров, про то, как хохлы пострадали из-за русских. Я не реагировал. Но потом ответил за Крым(там что-то тоже подобное твоему про оккупацию было). И тут началось - я и кацап, и ватник, и вообще нас тут всех Путин имеет во всех позах. И тут я понял, что хохлы - они везде хохлы.
maxsaf:
А ну все понятно. Досвидос.
---
Ты знаешь, у меня недавно ситуация была. Нашёл в Одноклассниках однофамильца. С Украины. Написали друг другу, вроде нормально общались.Выяснилось даже, что у него бабка откуда-то из-под Самары. А потом понеслось - начал ссылки скидывать про великих укров, про то, как хохлы пострадали из-за русских. Я не реагировал. Но потом ответил за Крым(там что-то тоже подобное твоему про оккупацию было). И тут началось - я и кацап, и ватник, и вообще нас тут всех Путин имеет во всех позах. И тут я понял, что хохлы - они везде хохлы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:51
Цитата:
Я вас каким-то словом оскорбительным называл?
Уже не ваш земляк:
И тут началось - я и кацап, и ватник, и вообще нас тут всех
И тут началось - я и кацап, и ватник, и вообще нас тут всех
Я вас каким-то словом оскорбительным называл?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:51
Цитата:
То есть твои придирки к покойному ветерану, пусть и не герою это норма, да? А мое сразу кабздец?
---
Придирки не к ветерану, а к тому, кто решил этим ветераном козырять и прикрываться. Так как сам из себя ничего не представляет, благо, хоть дед был, которого и пополоскать не жалко, он же уже всё равно умер. Ну а если ты не видишь в этом никакой разницы, то досвидос.
maxsaf:
То есть твои придирки к покойному ветерану, пусть и не герою это норма, да? А мое сразу кабздец?
---
Придирки не к ветерану, а к тому, кто решил этим ветераном козырять и прикрываться. Так как сам из себя ничего не представляет, благо, хоть дед был, которого и пополоскать не жалко, он же уже всё равно умер. Ну а если ты не видишь в этом никакой разницы, то досвидос.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:53
Цитата:
Я не видел этого, поэтому не могу судить, как это было.
Уже не ваш земляк:
Ну а если ты не видишь в этом никакой разницы, то досвидос.
Ну а если ты не видишь в этом никакой разницы, то досвидос.
Я не видел этого, поэтому не могу судить, как это было.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:56
Цитата:
Я же сказал - история давняя, с переходом на личности.
---
Ну так забудь! Просто обозначил свою болевую точку, на которую теперь будет гадить животное!И не в первый раз, заметь! А ты снова начинаешь реагировать!И ты слабак, раз повёлся на такое.Плюнь и разотри.Это как пикировка Гоги и Алекса."Ты дурак! Нет, это ты дурак!" Ну со стороны так кажется.Будь умнее.
maxsaf:
Я же сказал - история давняя, с переходом на личности.
---
Ну так забудь! Просто обозначил свою болевую точку, на которую теперь будет гадить животное!И не в первый раз, заметь! А ты снова начинаешь реагировать!И ты слабак, раз повёлся на такое.Плюнь и разотри.Это как пикировка Гоги и Алекса."Ты дурак! Нет, это ты дурак!" Ну со стороны так кажется.Будь умнее.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:58
Цитата:
Один в один как история с тараканами и мигрантами соседями. Себе сначала совет дайте.
Уже не ваш земляк:
Просто обозначил свою болевую точку, на которую теперь будет
Просто обозначил свою болевую точку, на которую теперь будет
Один в один как история с тараканами и мигрантами соседями. Себе сначала совет дайте.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:03
Цитата:
Там тоже история давняя, с переходом на личности. Он тут много чего наговорил, за что с него спросили бы в нормальном обществе, где не принято разбрасываться словами. Он тут многим чем "козырял", думал, что тут одни лохи обитают, которые не в курсе. Пришлось "стоп" выписать ему, так он тут же побежал жаловаться.Но такие люди везде есть. Так что на него и обижаться грех.
maxsaf:
Там тоже история давняя, с переходом на личности. Он тут много чего наговорил, за что с него спросили бы в нормальном обществе, где не принято разбрасываться словами. Он тут многим чем "козырял", думал, что тут одни лохи обитают, которые не в курсе. Пришлось "стоп" выписать ему, так он тут же побежал жаловаться.Но такие люди везде есть. Так что на него и обижаться грех.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:08
Цитата:
Один в один как история с тараканами и мигрантами соседями.
---
Вот вообще по барабану! Что Внучок, что животное пусть несут чушь. Все, кто здесь есть на Форуме не первый год, знают цену их словам. Я им ещё буду материалу подкидывать. пусть себе выдумывают. Один от нечего делать будет тему развивать, а у второго работа такая - накидывать на вентилятор. Это как про хохлов.Понравилось быть в крапинку? А ты заметил, как оно технично слилось?! Вот и думай!Для чего оно здесь...
maxsaf:
и
и
Один в один как история с тараканами и мигрантами соседями.
---
Вот вообще по барабану! Что Внучок, что животное пусть несут чушь. Все, кто здесь есть на Форуме не первый год, знают цену их словам. Я им ещё буду материалу подкидывать. пусть себе выдумывают. Один от нечего делать будет тему развивать, а у второго работа такая - накидывать на вентилятор. Это как про хохлов.Понравилось быть в крапинку? А ты заметил, как оно технично слилось?! Вот и думай!Для чего оно здесь...
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