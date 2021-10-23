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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:37
#12496
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Цитата:
111:
Сам сочинил или как?

Конечно сам, про не земляка. Не похоже разве?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
368
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:37
#12497
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Цитата:
maxsaf:

Ну так и я не надеюсь, что до тебя дойдет, что слово хохол оскорбительное с недавних пор
---
"надежды юношей питают, отраду старцам подают, но все же постепенно тают.." Извини, не смог удержаться!
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
368
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:39
#12498
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Цитата:
111:

Да ладно тебе..Федорова знаешь?
---
А кто это? Широко известный только тебе? Или великий русский оружейник?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:40
#12499
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Цитата:
maxsaf:
Конечно сам, про не земляка

Дадно, все как то немного расплывается, наверно надо отдохнуть, всего 3 часа спал за последние сутки...
Ну не выдержал, 15 минут поспал еще к вечеру..
Сейчас думаю стакан выпью, рубанет, ан нет, не врубает, но потихоньку уже клонит..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:40
#12500
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если тебя так животное спровоцировало, то зачем ты ведёшься на это?

Я же сказал - история давняя, с переходом на личности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:42
#12501
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
кто

Должен был учиться с тобой на ПГСе, после меня..
Ладно, если не понял, и не надо..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:43
#12502
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Цитата:
111:
Дадно, все как то немного расплывается, наверно надо отдохнуть, всего 3 часа спал за последние сутки... Ну не выдержал, 15 минут поспал еще к вечеру.. Сейчас думаю стакан выпью, рубанет, ан нет, не врубает, но потихоньку уже клонит..

Да ради бога, мне ваще по барабану.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
368
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:45
#12503
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Цитата:
maxsaf:

А ну все понятно. Досвидос.
---
Ты знаешь, у меня недавно ситуация была. Нашёл в Одноклассниках однофамильца. С Украины. Написали друг другу, вроде нормально общались.Выяснилось даже, что у него бабка откуда-то из-под Самары. А потом понеслось - начал ссылки скидывать про великих укров, про то, как хохлы пострадали из-за русских. Я не реагировал. Но потом ответил за Крым(там что-то тоже подобное твоему про оккупацию было). И тут началось - я и кацап, и ватник, и вообще нас тут всех Путин имеет во всех позах. И тут я понял, что хохлы - они везде хохлы.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:51
#12504
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
И тут началось - я и кацап, и ватник, и вообще нас тут всех

Я вас каким-то словом оскорбительным называл?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
368
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:51
#12505
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Цитата:
maxsaf:

То есть твои придирки к покойному ветерану, пусть и не герою это норма, да? А мое сразу кабздец?
---
Придирки не к ветерану, а к тому, кто решил этим ветераном козырять и прикрываться. Так как сам из себя ничего не представляет, благо, хоть дед был, которого и пополоскать не жалко, он же уже всё равно умер. Ну а если ты не видишь в этом никакой разницы, то досвидос.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:53
#12506
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну а если ты не видишь в этом никакой разницы, то досвидос.

Я не видел этого, поэтому не могу судить, как это было.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
368
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:56
#12507
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Цитата:
maxsaf:

Я же сказал - история давняя, с переходом на личности.
---
Ну так забудь! Просто обозначил свою болевую точку, на которую теперь будет гадить животное!И не в первый раз, заметь! А ты снова начинаешь реагировать!И ты слабак, раз повёлся на такое.Плюнь и разотри.Это как пикировка Гоги и Алекса."Ты дурак! Нет, это ты дурак!" Ну со стороны так кажется.Будь умнее.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:58
#12508
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Просто обозначил свою болевую точку, на которую теперь будет

Один в один как история с тараканами и мигрантами соседями. Себе сначала совет дайте.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
368
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:03
#12509
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Цитата:
maxsaf:

Там тоже история давняя, с переходом на личности. Он тут много чего наговорил, за что с него спросили бы в нормальном обществе, где не принято разбрасываться словами. Он тут многим чем "козырял", думал, что тут одни лохи обитают, которые не в курсе. Пришлось "стоп" выписать ему, так он тут же побежал жаловаться.Но такие люди везде есть. Так что на него и обижаться грех.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
368
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 02:08
#12510
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Цитата:
maxsaf:
и

Один в один как история с тараканами и мигрантами соседями.
---
Вот вообще по барабану! Что Внучок, что животное пусть несут чушь. Все, кто здесь есть на Форуме не первый год, знают цену их словам. Я им ещё буду материалу подкидывать. пусть себе выдумывают. Один от нечего делать будет тему развивать, а у второго работа такая - накидывать на вентилятор. Это как про хохлов.Понравилось быть в крапинку? А ты заметил, как оно технично слилось?! Вот и думай!Для чего оно здесь...
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