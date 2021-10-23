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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:48
Цитата:
Это индивидуальное предложение,а не для всех.
Я свой лимит на год вперёд выбрал когда за 2 тонны сахара QR кодом рассчитался.
alex_60:
не может быть. зайди в акции посмотри до 31.10 три процента, специально сегодня проверил. до этого картой платил.
не может быть. зайди в акции посмотри до 31.10 три процента, специально сегодня проверил. до этого картой платил.
Это индивидуальное предложение,а не для всех.
Я свой лимит на год вперёд выбрал когда за 2 тонны сахара QR кодом рассчитался.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:50
Цитата:
Вам решать, использовать его и дальше где попало, или подумать прежде.
---
Заметь - пока ты не стал акцентировать на этом слове, всем было по барабану. Ну только животное стойку сделало. Но оно на то и животное, что человеческих слов не понимает!
maxsaf:
Вам решать, использовать его и дальше где попало, или подумать прежде.
---
Заметь - пока ты не стал акцентировать на этом слове, всем было по барабану. Ну только животное стойку сделало. Но оно на то и животное, что человеческих слов не понимает!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:51
Цитата:
Вот я их и имеею ввиду,бабушки мне их сами сдают оптом,свои домашние,а те что ящиками привозные они да,трава травой,но в данный момент бабулек нету,так что уже без вариантов.
Уже не ваш земляк:
А от те, которые бабульки возле магазинов продают
А от те, которые бабульки возле магазинов продают
Вот я их и имеею ввиду,бабушки мне их сами сдают оптом,свои домашние,а те что ящиками привозные они да,трава травой,но в данный момент бабулек нету,так что уже без вариантов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:51
Цитата:
Да, алекс молодец..
Живет тут, радуется тут, негодует..
Хорошо что он отдал жизнь полностью, форуму НГ..
Не каждый так сможет..
Добринцофф:
Ну хоть так ,зато сам,молодец.
Ну хоть так ,зато сам,молодец.
Да, алекс молодец..
Живет тут, радуется тут, негодует..
Хорошо что он отдал жизнь полностью, форуму НГ..
Не каждый так сможет..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:52
Цитата:
странный ты. мне чужими словами что ли отвечать. примитивный.
ты хоть знаешь что это слово означает?
Добринцофф:
ты примитивный,даже ответить не можешь своими словами.
ты примитивный,даже ответить не можешь своими словами.
странный ты. мне чужими словами что ли отвечать. примитивный.
ты хоть знаешь что это слово означает?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:53
Цитата:
Да ладно тебе..
Федорова знаешь?
Уже не ваш земляк:
Ну, когда ведёшь себя, не как животное, то вполне можно общаться. Да ты и не баба, чтобы нравиться. Но за слова отвечать надо!
Ну, когда ведёшь себя, не как животное, то вполне можно общаться. Да ты и не баба, чтобы нравиться. Но за слова отвечать надо!
Да ладно тебе..
Федорова знаешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:54
А афганец Фендюра?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:55
простим Добринцова, он же все таки не простой человек как мы, а человек бизнеса, работает на благо простых людей.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:55
Цитата:
Ты победил..
Ты изъясняешься краше и милее..
Народ за тобой!
alex_60:
странный ты. мне чужими словами что ли отвечать. примитивный. ты хоть знаешь что это слово
странный ты. мне чужими словами что ли отвечать. примитивный. ты хоть знаешь что это слово
Ты победил..
Ты изъясняешься краше и милее..
Народ за тобой!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:57
Цитата:
Мы милейше Все, поддерживаем тебя и даже весь народ Украины..
Наверно он не в тот жуз попал..
alex_60:
простим Добринцова, он
простим Добринцова, он
Мы милейше Все, поддерживаем тебя и даже весь народ Украины..
Наверно он не в тот жуз попал..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12904
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:57
Цитата:
У нас этот разговор уходит корнями далеко в прошлое, когда Абайка использовал это слово применительно ко мне. Вроде тогда разобрались, он даже какое-то время держался, а недавно его снова прорвало. Так то не он один тут в позу встал. Мало кто меня понимает в этом вопросе. Многие даже не способны понять простую вещь - обидно или нет - решать тем, к кому применимо, и уж точно не тем, кто применяет. Вы применяете, а значит не вам и решать.
Уже не ваш земляк:
Заметь - пока ты не стал акцентировать на этом слове, всем было по барабану. Ну только животное стойку сделало. Но оно на то и животное, что человеческих слов не понимает!
Заметь - пока ты не стал акцентировать на этом слове, всем было по барабану. Ну только животное стойку сделало. Но оно на то и животное, что человеческих слов не понимает!
У нас этот разговор уходит корнями далеко в прошлое, когда Абайка использовал это слово применительно ко мне. Вроде тогда разобрались, он даже какое-то время держался, а недавно его снова прорвало. Так то не он один тут в позу встал. Мало кто меня понимает в этом вопросе. Многие даже не способны понять простую вещь - обидно или нет - решать тем, к кому применимо, и уж точно не тем, кто применяет. Вы применяете, а значит не вам и решать.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:59
У меня без акции 3% все время за все покупки, в том числе и в интернете.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:02
Цитата:
Сколько? 20%? И 80% турецкой?
---
Ты знаешь, меня самого этот вопрос интересует! И хохляцкая есть, и цыганская, и мордовская. Но в итоге я по отцу - русский. Я на Фейсбуке видел ролик, где людям разных национальностей задавали вопрос, знают ли они, какая в них кровь течёт. А потом предлагали провести ДНК-тест. Очень познавательно!Там, в этой группе, оказались двоюродные брат и сестра, которые не знали о существовании друг друга.
Вот это видео.
maxsaf:
Сколько? 20%? И 80% турецкой?
---
Ты знаешь, меня самого этот вопрос интересует! И хохляцкая есть, и цыганская, и мордовская. Но в итоге я по отцу - русский. Я на Фейсбуке видел ролик, где людям разных национальностей задавали вопрос, знают ли они, какая в них кровь течёт. А потом предлагали провести ДНК-тест. Очень познавательно!Там, в этой группе, оказались двоюродные брат и сестра, которые не знали о существовании друг друга.
Вот это видео.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:04
Цитата:
Хорошо что он отдал жизнь полностью, форуму НГ..Не каждый так сможет..
---
Ну уж чья бы корова мычала...
111:
Хорошо что он отдал жизнь полностью, форуму НГ..Не каждый так сможет..
---
Ну уж чья бы корова мычала...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:04
да, напоминаю Гоге, грузину молодому,
что в понедельник праздник.
что в понедельник праздник.
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