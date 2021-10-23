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Уже не ваш земляк:

Заметь - пока ты не стал акцентировать на этом слове, всем было по барабану. Ну только животное стойку сделало. Но оно на то и животное, что человеческих слов не понимает!

Цитата:У нас этот разговор уходит корнями далеко в прошлое, когда Абайка использовал это слово применительно ко мне. Вроде тогда разобрались, он даже какое-то время держался, а недавно его снова прорвало. Так то не он один тут в позу встал. Мало кто меня понимает в этом вопросе. Многие даже не способны понять простую вещь - обидно или нет - решать тем, к кому применимо, и уж точно не тем, кто применяет. Вы применяете, а значит не вам и решать.