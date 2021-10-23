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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8172
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:48
#12466
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Цитата:
alex_60:
не может быть. зайди в акции посмотри до 31.10 три процента, специально сегодня проверил. до этого картой платил.

Это индивидуальное предложение,а не для всех.
Я свой лимит на год вперёд выбрал когда за 2 тонны сахара QR кодом рассчитался.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:50
#12467
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Цитата:
maxsaf:

Вам решать, использовать его и дальше где попало, или подумать прежде.
---
Заметь - пока ты не стал акцентировать на этом слове, всем было по барабану. Ну только животное стойку сделало. Но оно на то и животное, что человеческих слов не понимает!
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8172
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:51
#12468
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А от те, которые бабульки возле магазинов продают

Вот я их и имеею ввиду,бабушки мне их сами сдают оптом,свои домашние,а те что ящиками привозные они да,трава травой,но в данный момент бабулек нету,так что уже без вариантов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4124
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:51
#12469
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Цитата:
Добринцофф:
Ну хоть так ,зато сам,молодец.

Да, алекс молодец..
Живет тут, радуется тут, негодует..
Хорошо что он отдал жизнь полностью, форуму НГ..
Не каждый так сможет..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13879
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:52
#12470
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Цитата:
Добринцофф:
ты примитивный,даже ответить не можешь своими словами.


странный ты. мне чужими словами что ли отвечать. примитивный.
ты хоть знаешь что это слово означает?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4124
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:53
#12471
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну, когда ведёшь себя, не как животное, то вполне можно общаться. Да ты и не баба, чтобы нравиться. Но за слова отвечать надо!

Да ладно тебе..
Федорова знаешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4124
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:54
#12472
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А афганец Фендюра?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13879
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:55
#12473
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простим Добринцова, он же все таки не простой человек как мы, а человек бизнеса, работает на благо простых людей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4124
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:55
#12474
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Цитата:
alex_60:
странный ты. мне чужими словами что ли отвечать. примитивный. ты хоть знаешь что это слово

Ты победил..
Ты изъясняешься краше и милее..
Народ за тобой!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4124
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:57
#12475
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Цитата:
alex_60:
простим Добринцова, он

Мы милейше Все, поддерживаем тебя и даже весь народ Украины..
Наверно он не в тот жуз попал..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12904
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:57
#12476
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Заметь - пока ты не стал акцентировать на этом слове, всем было по барабану. Ну только животное стойку сделало. Но оно на то и животное, что человеческих слов не понимает!

У нас этот разговор уходит корнями далеко в прошлое, когда Абайка использовал это слово применительно ко мне. Вроде тогда разобрались, он даже какое-то время держался, а недавно его снова прорвало. Так то не он один тут в позу встал. Мало кто меня понимает в этом вопросе. Многие даже не способны понять простую вещь - обидно или нет - решать тем, к кому применимо, и уж точно не тем, кто применяет. Вы применяете, а значит не вам и решать.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 00:59
#12477
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У меня без акции 3% все время за все покупки, в том числе и в интернете.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:02
#12478
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Цитата:
maxsaf:

Сколько? 20%? И 80% турецкой?
---
Ты знаешь, меня самого этот вопрос интересует! И хохляцкая есть, и цыганская, и мордовская. Но в итоге я по отцу - русский. Я на Фейсбуке видел ролик, где людям разных национальностей задавали вопрос, знают ли они, какая в них кровь течёт. А потом предлагали провести ДНК-тест. Очень познавательно!Там, в этой группе, оказались двоюродные брат и сестра, которые не знали о существовании друг друга.

Вот это видео.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:04
#12479
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Цитата:
111:

Хорошо что он отдал жизнь полностью, форуму НГ..Не каждый так сможет..
---
Ну уж чья бы корова мычала...
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13879
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 01:04
#12480
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да, напоминаю Гоге, грузину молодому,
что в понедельник праздник.
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