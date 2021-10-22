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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:13
Цитата:
Я хорошо думаю об НГ. И обсуждение модерации противоречит правилам, факт.
111:
Я всегда прямо говорю. И это не запрещено.. Почему ты так плохо думаешь о НГ?
Я всегда прямо говорю. И это не запрещено.. Почему ты так плохо думаешь о НГ?
Я хорошо думаю об НГ. И обсуждение модерации противоречит правилам, факт.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:16
Цитата:
Ты же начал о личке..
Я же тебе уже сказал, про жузы, кухни, про прощения..
Теперь что, опять я Увиноват?
Ладно.
У меня нет такого запределья, если надо, то конечно я увиноват, что влез с тобой в дискуссию, которую ты начал вести технично против меня лично..
Хорошо.
Дальше?
Мне встать перед тобой на колено, или на колени, как у вас там пртнято?
maxsaf:
Специально даешь столько личной информации, чтобы потом снова обвинить? Кому это вообще интересно?
Специально даешь столько личной информации, чтобы потом снова обвинить? Кому это вообще интересно?
Ты же начал о личке..
Я же тебе уже сказал, про жузы, кухни, про прощения..
Теперь что, опять я Увиноват?
Ладно.
У меня нет такого запределья, если надо, то конечно я увиноват, что влез с тобой в дискуссию, которую ты начал вести технично против меня лично..
Хорошо.
Дальше?
Мне встать перед тобой на колено, или на колени, как у вас там пртнято?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:17
Цитата:
О..
Каков ответ!
Тогда зачем, зачем это сказал?
maxsaf:
Я хорошо думаю об НГ
Я хорошо думаю об НГ
О..
Каков ответ!
Тогда зачем, зачем это сказал?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:17
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:18
Цитата:
Сам пару раз делал правки в Википедии. Ничего сложного нет.
---
А вот для Макса это проблема из проблем!
Гога:
Сам пару раз делал правки в Википедии. Ничего сложного нет.
---
А вот для Макса это проблема из проблем!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:20
Цитата:
сейчас он в Канаде. живет.
---
Не Макс случайно?
alex_60:
сейчас он в Канаде. живет.
---
Не Макс случайно?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:23
за всех хохлов и мамбетов
пострадал только я.
великая справедливость.
хохлы и мамбеты ставьте мне памятник?
пострадал только я.
великая справедливость.
хохлы и мамбеты ставьте мне памятник?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:25
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:27
Цитата:
голод что ли.
или похмелье.?
111:
После будет худо..
После будет худо..
голод что ли.
или похмелье.?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:28
Ох какое у меня объедение..
Какой бежбар и главное из каких кусков мяса конины..
На форуме во флуде благодаря нажалователям теперь это запрещено показывать..
Какой бежбар и главное из каких кусков мяса конины..
На форуме во флуде благодаря нажалователям теперь это запрещено показывать..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:29
Цитата:
Ты что там, думаешь что после Нового Года у всех дела идут сразу же с первого января?
Ты иностранец?
alex_60:
голод что ли. или похмелье.?
голод что ли. или похмелье.?
Ты что там, думаешь что после Нового Года у всех дела идут сразу же с первого января?
Ты иностранец?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:30
Цитата:
Да вы как об стенку горохом. Я понимаю что когда-то возможно это слово и было не оскорбительным, когда русские и украинцы еще умели шутить и понимали шутки друг друга.
---
Угомонись уже! Во мне тоже ХОХЛЯЦКАЯ кровь есть, и что?! Мне теперь надо обижаться, если меня назовут хохлом?!Даже фамилия моя из украинских выходит. Хотя, как говорят, и из мордовских тоже. С украинского переводится что-то типа палицы, а с мордовского - "человек".
maxsaf:
Да вы как об стенку горохом. Я понимаю что когда-то возможно это слово и было не оскорбительным, когда русские и украинцы еще умели шутить и понимали шутки друг друга.
---
Угомонись уже! Во мне тоже ХОХЛЯЦКАЯ кровь есть, и что?! Мне теперь надо обижаться, если меня назовут хохлом?!Даже фамилия моя из украинских выходит. Хотя, как говорят, и из мордовских тоже. С украинского переводится что-то типа палицы, а с мордовского - "человек".
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:30
Цитата:
может сын его. младший только если.
но у моего дом, он сам строил там с нуля, и не в лесу. так что не срастается.
Уже не ваш земляк:
Не Макс случайно?
Не Макс случайно?
может сын его. младший только если.
но у моего дом, он сам строил там с нуля, и не в лесу. так что не срастается.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:33
Цитата:
как ты догадался?
то что ты японец я сразу понял.
111:
Ты иностранец?
Ты иностранец?
как ты догадался?
то что ты японец я сразу понял.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:34
Цитата:
Сказал что? Я много что говорил сегодня.
111:
Тогда зачем, зачем это сказал?
Тогда зачем, зачем это сказал?
Сказал что? Я много что говорил сегодня.
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