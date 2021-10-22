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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12885
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:13
#12376
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Цитата:
111:
Я всегда прямо говорю. И это не запрещено.. Почему ты так плохо думаешь о НГ?

Я хорошо думаю об НГ. И обсуждение модерации противоречит правилам, факт.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:16
#12377
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Цитата:
maxsaf:
Специально даешь столько личной информации, чтобы потом снова обвинить? Кому это вообще интересно?

Ты же начал о личке..
Я же тебе уже сказал, про жузы, кухни, про прощения..
Теперь что, опять я Увиноват?
Ладно.
У меня нет такого запределья, если надо, то конечно я увиноват, что влез с тобой в дискуссию, которую ты начал вести технично против меня лично..
Хорошо.
Дальше?
Мне встать перед тобой на колено, или на колени, как у вас там пртнято?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:17
#12378
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Цитата:
maxsaf:
Я хорошо думаю об НГ

О..
Каков ответ!
Тогда зачем, зачем это сказал?
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2076
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:17
#12379
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:18
#12380
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Цитата:
Гога:

Сам пару раз делал правки в Википедии. Ничего сложного нет.
---
А вот для Макса это проблема из проблем!
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:20
#12381
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Цитата:
alex_60:

сейчас он в Канаде. живет.
---
Не Макс случайно?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:23
#12382
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за всех хохлов и мамбетов
пострадал только я.
великая справедливость.
хохлы и мамбеты ставьте мне памятник?
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2076
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:25
#12383
Комментарий проходит проверку.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:27
#12384
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Цитата:
111:
После будет худо..


голод что ли.
или похмелье.?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:28
#12385
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Ох какое у меня объедение..
Какой бежбар и главное из каких кусков мяса конины..
На форуме во флуде благодаря нажалователям теперь это запрещено показывать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:29
#12386
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Цитата:
alex_60:
голод что ли. или похмелье.?

Ты что там, думаешь что после Нового Года у всех дела идут сразу же с первого января?
Ты иностранец?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:30
#12387
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Цитата:
maxsaf:

Да вы как об стенку горохом. Я понимаю что когда-то возможно это слово и было не оскорбительным, когда русские и украинцы еще умели шутить и понимали шутки друг друга.
---
Угомонись уже! Во мне тоже ХОХЛЯЦКАЯ кровь есть, и что?! Мне теперь надо обижаться, если меня назовут хохлом?!Даже фамилия моя из украинских выходит. Хотя, как говорят, и из мордовских тоже. С украинского переводится что-то типа палицы, а с мордовского - "человек".
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:30
#12388
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Не Макс случайно?


может сын его. младший только если.
но у моего дом, он сам строил там с нуля, и не в лесу. так что не срастается.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:33
#12389
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Цитата:
111:
Ты иностранец?

как ты догадался?
то что ты японец я сразу понял.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12885
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 23:34
#12390
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Цитата:
111:
Тогда зачем, зачем это сказал?

Сказал что? Я много что говорил сегодня.
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