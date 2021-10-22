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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:50
#12286
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Цитата:
alex_60:
еще слово ур.. д.

Ты даже тут боишься сказать, мол нарушение и все, жизнь окончена..
Ну и на модерации пару минут побудет, что с тебя убудет?
Понимаю интернет ради познаний, от скукоты и просто развлечение, но у тебя это Жизнь..
Вот и радуешься, когда очередной уходит, у кого это совсем не так..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:54
#12287
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Цитата:
maxsaf:
Чтобы слово хохол признали оскорбительным

Вы только сегодня с абайкой были довольны тем, что слово не фильтруется. Ещё ранее, что бы просили, что бы к вам лично так не обращались. А теперь хотите совсем запретить. Ну так может мы это тоже сами с украинцами и решим, живущими в-на Украине? Ну или как минимум на территории СНГ. А то у на в Германии некоторые турки тоже как то странно на некоторые выражения реагируют, а в Турцию прилетишь, всё нормально. И турки другие и воспринимают всё адекватно. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12847
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:56
#12288
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Цитата:
111:
А чем для тебя оскорбительно слово Мамбет?

Вообще не оскорбительное, как по мне.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:57
#12289
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Цитата:
maxsaf:
Вообще не оскорбительное, как по мне.

А почему ты на него взъелся?
Не читал, сегодня времени не было, может ошибаюсь..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12847
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:58
#12290
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Цитата:
elektron:
А теперь хотите совсем запретить.

Вы путаете. Не запретить а признать. Пожалуйста, употребляйте сколько влезет. Просто имейте ввиду, слово оскорбительное, может и ответка прилететь, и ответственность наступить ;-)
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