Отправлено: - 21:54

maxsaf:

Чтобы слово хохол признали оскорбительным

Цитата:Вы только сегодня с абайкой были довольны тем, что слово не фильтруется. Ещё ранее, что бы просили, что бы к вам лично так не обращались. А теперь хотите совсем запретить. Ну так может мы это тоже сами с украинцами и решим, живущими в-на Украине? Ну или как минимум на территории СНГ. А то у на в Германии некоторые турки тоже как то странно на некоторые выражения реагируют, а в Турцию прилетишь, всё нормально. И турки другие и воспринимают всё адекватно.