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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:12
#12271
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:26
#12272
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Цитата:
elektron:
А я против, потеряем классику,


ну ты точно настоящий х..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:27
#12273
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я то в принципе тоже.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12846
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:28
#12274
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Цитата:
elektron:
А я против, потеряем классику, того же Гоголя.

Ну с отменой рабства вы же как то смирились. А так можно было бы до сих пор нигеров нигерами звать, даже в Америке.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:29
#12275
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Цитата:
alex_60:
ну ты точно настоящий х..

Алекс, ну что за комплексы? Договаривай, раз начал. Видишь же фильтр отключили. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:31
#12276
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Цитата:
elektron:
Алекс, ну что за комплексы? Договаривай, раз начал. Видишь же фильтр отключили.


упертый как хохол, свое мнение
отстаиваешь до конца.
это комплимент.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:32
#12277
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Цитата:
maxsaf:
Ну с отменой рабства вы же как то смирились.

Ну енто ещё до меня было ;-) И да я против рабства, хотя не совсем уверен, что оно точно абсолютно отменено. ;-) Это же не слово. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:33
#12278
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О, конинка на бежбар..
Засаливаем ее для вкуса..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:35
#12279
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Цитата:
maxsaf:
Ты сам соцопрос проводил среди украинцев

Я жил среди них..
Начиная с самого детства..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:37
#12280
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Цитата:
maxsaf:
оскорбительным, как и нигер и мaмбет. Тут

Хм..
А чем для тебя оскорбительно слово Мамбет?
Мы раньше по молодости приезжиз так называли, потом тургаец, потом оралманин, сейчас какие то кундасы появились..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:39
#12281
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тут еще дилемма, дурачок наверное в фильтре нет, а вот мырк.й есть или нет неизвестно.
точно знаю что стихи Маяковского опасно цитировать, там слово су.а присутствует,
еще слово ур.. д. тоже.они в фильтре.
может проще фильтр весь на публику.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:40
#12282
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Цитата:
serg kost:
бульбаш

Кстати, наверно тоже должно быть обидным...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:40
#12283
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Цитата:
111:
О, конинка на бежбар.. Засаливаем ее для вкуса..


товарищ не понял.
или с памятью что то.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:41
#12284
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Цитата:
alex_60:
су.а присутствует,

И К...ь тоже?
То есть Кобель?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 21:47
#12285
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Цитата:
alex_60:
товарищ не понял.

Я ж не ты, сразу шугаться чего то..
У меня то не в том жизнь, чтобы тут на форуме выживать, а чтобы просто жить..
Не будет форума, поверь, жизнь продолжится..
И дело не в кружке колбасы..
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