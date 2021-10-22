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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 336
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 15:18
Цитата:
Работа такая, ниче не поделаешь - только игнор помогает
---
Нет, животное не угомонится, пока палкой не получит. Или будет нудить до тех пор, пока само не поймёт, что все уже проехали, оно одно осталось.А до тех пор будет взвизгивать, подтявкивать, гадить от бессилия.
maxsaf:
Работа такая, ниче не поделаешь - только игнор помогает
---
Нет, животное не угомонится, пока палкой не получит. Или будет нудить до тех пор, пока само не поймёт, что все уже проехали, оно одно осталось.А до тех пор будет взвизгивать, подтявкивать, гадить от бессилия.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 16:41
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 18:34
Цитата:
Серьезно? Ну зайдите, оставьте, а я посмотрю
Уже не ваш земляк:
Макс, ссылаться на Википедию уже давным-давно моветон.Ведь туда любой может зайти.
Макс, ссылаться на Википедию уже давным-давно моветон.Ведь туда любой может зайти.
Серьезно? Ну зайдите, оставьте, а я посмотрю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 18:41
Цитата:
Никто ниче ее ждет - перечитайте вопросы редакции за последний день.
Цитата:
Ну значит не доходит. Как и до вас. Что уж тут поделать.
abaika95:
Модеры ждут вашей жалобы
Модеры ждут вашей жалобы
Никто ниче ее ждет - перечитайте вопросы редакции за последний день.
Цитата:
abaika95:
Макс что я говорил?)) Человеку плевать на ваши лекции и увещевания)
Макс что я говорил?)) Человеку плевать на ваши лекции и увещевания)
Ну значит не доходит. Как и до вас. Что уж тут поделать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 18:55
Цитата:
abaika95: Макс будет нотация или обижаемся только за слово на букву Х?А вас тут какое слово обидело и почему? Сможете внятно сформулировать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 19:12
Цитата:
----В администрации Краснодара 22 октября проходят обыски .
abaika95:
----В администрации Краснодара 22 октября проходят обыски .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7940
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 19:25
Цитата:
Если серьёзно, то до меня тоже не доходит. С каких это пор слово стало оскорблением, причём если вам верить, то недавно?
Из вашей ссылки: - "Хохо́л (жен. хохлу́шка, мн. ч. хохлы́) — этнофолизм[1], унизительное или оскорбительное[2][3] прозвище украинцев[4]."
Где 2 - [2] Словарь современного русского литературного языка. — М.; Л.: Наука, 1965. — Т. 17. — С. 427. Цитируется по: Наконечний, 2001.
3 - Хохол // Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. — Т. 4.
4 - [4] Словник української мови.— К., 1980.— Т. I.— .
И только 1 - [1] Наконечний Є. П. XXII. Хахол // Украдене ім’я: Чому русини стали українцями / Передмова Я. Дашкевича. — Львів, 2001. — 400 с. — ISBN 966-02-1895-8. Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 13 марта 2008. Архивировано 18 мая 2016 года. (укр.)
Получается, что просто какой то Наконечный сам себе что то придумал написал и все верят.
Там же далее - [8] Толковый словарь русского языка под ред. Ожегова (недоступная ссылка). Дата обращения: 10 июля 2011. Архивировано 26 мая 2012 года. "По определению Толкового словаря русского языка Ожегова, «Хохлы (устар. и разг.) — то же, что украинцы»[8]. Гоголь писал: «…Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве.»"
Ну и в заключении: "В произведении другого классика русской литературы Ивана Бунина, в слове «хохол» тоже не содержится ни уничижительного, ни тем более инвективного (то есть бранного), а только как название национальности, в одном ряду с другими: «На площади, у городского колодца, богиней стояла рослая хохлушка в подкованных башмаках на босу ногу; у неё были карие глаза и та ясность широкого чела, которая присуща хохлушкам и полькам». — «Жизнь Арсеньева»."
Последний абзатц не буду приводить, там 19-ый век. Но тоже ничего уничежительного.
maxsaf:
Ну значит не доходит. Как и до вас. Что уж тут поделать.
Ну значит не доходит. Как и до вас. Что уж тут поделать.
Если серьёзно, то до меня тоже не доходит. С каких это пор слово стало оскорблением, причём если вам верить, то недавно?
Из вашей ссылки: - "Хохо́л (жен. хохлу́шка, мн. ч. хохлы́) — этнофолизм[1], унизительное или оскорбительное[2][3] прозвище украинцев[4]."
Где 2 - [2] Словарь современного русского литературного языка. — М.; Л.: Наука, 1965. — Т. 17. — С. 427. Цитируется по: Наконечний, 2001.
3 - Хохол // Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. — Т. 4.
4 - [4] Словник української мови.— К., 1980.— Т. I.— .
И только 1 - [1] Наконечний Є. П. XXII. Хахол // Украдене ім’я: Чому русини стали українцями / Передмова Я. Дашкевича. — Львів, 2001. — 400 с. — ISBN 966-02-1895-8. Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 13 марта 2008. Архивировано 18 мая 2016 года. (укр.)
Получается, что просто какой то Наконечный сам себе что то придумал написал и все верят.
Там же далее - [8] Толковый словарь русского языка под ред. Ожегова (недоступная ссылка). Дата обращения: 10 июля 2011. Архивировано 26 мая 2012 года. "По определению Толкового словаря русского языка Ожегова, «Хохлы (устар. и разг.) — то же, что украинцы»[8]. Гоголь писал: «…Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве.»"
Ну и в заключении: "В произведении другого классика русской литературы Ивана Бунина, в слове «хохол» тоже не содержится ни уничижительного, ни тем более инвективного (то есть бранного), а только как название национальности, в одном ряду с другими: «На площади, у городского колодца, богиней стояла рослая хохлушка в подкованных башмаках на босу ногу; у неё были карие глаза и та ясность широкого чела, которая присуща хохлушкам и полькам». — «Жизнь Арсеньева»."
Последний абзатц не буду приводить, там 19-ый век. Но тоже ничего уничежительного.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 19:31
Цитата:
---- Совершенно верно. Сам пару раз делал правки в Википедии. Ничего сложного нет.
elektron:
Получается, что просто какой то Наконечный сам себе что то придумал написал и все
Получается, что просто какой то Наконечный сам себе что то придумал написал и все
---- Совершенно верно. Сам пару раз делал правки в Википедии. Ничего сложного нет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 19:39
Сразу видно, кто не знает наш менталитет..
У нас с детства в слове хохол не было ничего обидного..
Хохол это обычно был огромный пацан, который не доался, но если ненароком ему вдать, то он с одного удара переворачивал..
Они на сале и молоке росли, и потому для нас были в детстве хохлами..
У нас с детства в слове хохол не было ничего обидного..
Хохол это обычно был огромный пацан, который не доался, но если ненароком ему вдать, то он с одного удара переворачивал..
Они на сале и молоке росли, и потому для нас были в детстве хохлами..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 20:03
у меня шеф был хохол, на дизельном,
с Харькова приехал.
упертый был до ужаса. в хорошем смысле этого слова.
упертый как хохол говорят.
много для меня сделал.
помню четвером летим в Германию.
а я только два дня назад из Югославии.. вернулся. визы пока нет.
если сразу все не улетим, то потом сложно. восемь часов вечера. он тащит меня к директору завода, говорит Звоните в Москву, пусть телеграфируют о гарантии моего дальнейшего приезда.
в течении часа вопрос был решен.
они улетели, через неделю улетел я.
потом обратно через четыре месяца я их обратно провожал, а сам еще неделю сидел, завершал дела.
сейчас он в Канаде. живет.
настояший человек.
[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 20:06]
с Харькова приехал.
упертый был до ужаса. в хорошем смысле этого слова.
упертый как хохол говорят.
много для меня сделал.
помню четвером летим в Германию.
а я только два дня назад из Югославии.. вернулся. визы пока нет.
если сразу все не улетим, то потом сложно. восемь часов вечера. он тащит меня к директору завода, говорит Звоните в Москву, пусть телеграфируют о гарантии моего дальнейшего приезда.
в течении часа вопрос был решен.
они улетели, через неделю улетел я.
потом обратно через четыре месяца я их обратно провожал, а сам еще неделю сидел, завершал дела.
сейчас он в Канаде. живет.
настояший человек.
[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 20:06]
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