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≡ Мы в "красной" зоне, но усиления карантина пока не будет - Брифинг по эпидситуации прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42668
Мы в "красной" зоне, но усиления карантина пока не будет - Брифинг по эпидситуации прошел в Костанае
Отправлено: 22.10.21 - 18:20
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В Костанайской области отмечен рост заражения коронавирусной инфекцией. На это обратил внимание населения заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1534
Re: Мы в "красной" зоне, но усиления карантина пока не...
Отправлено: 22.10.21 - 18:20
#1
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Цитата:
Однако, усиление ограничительных мер в населенных пунктах пока не планируется


А что случилось?)))))
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
69
Re: Мы в "красной" зоне, но усиления карантина пока не...
Отправлено: 22.10.21 - 20:00
#2
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Все забросили, только ковид у всех на уме!
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