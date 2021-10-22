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≡ Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42668
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 11:20
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Больше всех номерные знаки повышенного спроса оформили алматинцы, шымкентцы и астанчане. Меньше всего VIP-госномерами автовладельцы интересуются в Северо-Казахстанской области.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13840
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 19:51
#30
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Цитата:
maxsaf:


“Там русский дух, там Русью пахнет”.
примеры номеров
НОМЕР
НЕ НОМЕР
1 НОМЕР
ЗАВХОЗ
НЕ МЕНТ
Профайл
Страница 3 из 3«123
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