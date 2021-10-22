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≡ Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42668
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 11:20
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Больше всех номерные знаки повышенного спроса оформили алматинцы, шымкентцы и астанчане. Меньше всего VIP-госномерами автовладельцы интересуются в Северо-Казахстанской области.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13840
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:26
#15
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Цитата:
Сабыр:
Разве плохо,когда нам красивой машине красивый номер? Единственное,эти номера не смотрится на дешёвках.


ну в некоторых странах так называемые «красивые номера»
для автомобилей отданы службам городского коммунального хозяйства —
на мусоровозы и уборочные машины,в России например.
красиво смотрятся.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13840
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:28
#16
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Цитата:
Сабыр:
,прикиньте сколько раньше гаеры собирали себе в карман.


думаешь сейчас не собирают.
если уж права продают,
то номера...святое дело вполцены..от тарифа.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13840
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:30
#17
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Цитата:
abaika95:
Цукер вон ходит в потертой футболке


он их меняет три раза в день на новые.
у него в шифоньере они висят тысячами.
и все черные.
а рваные вещи от "версачей" стоят десятки тысяч долларов.
это другое совсем.
из другой оперы.

[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 16:33]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
742
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 16:32
#18
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Цитата:
alex_60:
на мусоровозы и уборочные машины,в России например

Только в РФ этот бред и унижают этим сами себя,выставляя этих людей взяточников типа идиотами. В Германии копейки эти красивые,потому-что демократия.
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2585
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:34
#19
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Цитата:
alex_60:
а рваные вещи от "версачей" стоят десятки тысяч долларов.


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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
742
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:34
#20
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Цитата:
alex_60:
то номера...святое дело вполцены..от тарифа

Был,недавно,кипишь в Алмате по этой теме и ничё,замяли :lol: Но,думаю,для фиников это оч легкая разработка,наши не рискнут,а южане вполне.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10747
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:36
#21
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Цитата:
alex_60:
он их меняет три раза в день на новые. у него в шифоньере они висят тысячами. и все черные.

И? А могли бы висеть костюмы дорогущие со стразами которые он мог бы менять каждый день
Но нет
Старается ходить обычно в футболке и джинсах Цитата:
alex_60:
для автомобилей отданы службам городского коммунального хозяйства — на мусоровозы и уборочные машины,в России например. красиво смотрятся.

Красиво смотрится
У мусоровоза номер 222 и губернатора 001))
Сразу видно кто в иерархии за кем
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7940
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 17:09
#22
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Цитата:
abaika95:
Потомучто это признак закомплексованности

Тот редкий случай, когда с абайкой соглашусь.
Комплексы это или от небольшого ума, себя "любимого" возвысить, как то хоть выделиться.
А со вкусом одеваться и выпендрёж, вещи разные и несочетаемые.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7940
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 17:13
#23
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Цитата:
Сабыр:
В Германии копейки эти красивые,потому-что демократия.

В Германии некоторые на "ну очень дорогих" машинах не заморачиваются по этому поводу. Номмер погоды не делает. Зато многие, в основном СНГ, Югославия и Турция любят на свои шроты четыре семёрки, шестёрки и прочее "клеить". ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13840
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 18:39
#24
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Цитата:
abaika95:
То роиСя безпонтовыйстан Они же кичатся вон что умом надо мерятся А коррупция там сильнее чем у нас


так мелко.
про Казахстан можешь хоть что то сказать?
как живут казахи, их проблемы,
расскажи про кандасов. их быт.
это же вроде твоя тема.
ты все про Россию.
хотя тут говорят на форуме что с украины пишешь.
только ляля не заводи-сайт на украине и тд.
совсем не удивлюсь.

[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 19:13]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13840
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 18:43
#25
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Цитата:
Сабыр:
Как вы,нищеброды,не поймёте!

Цитата:
Сабыр:
хороший номер можно было брать на авто не дешевле 10млн!


ты уже купил?
какой?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12836
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 18:47
#26
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А у нас за сотку баксов номер можно индивидуальный заказать. Имя например, да почти все что угодно.

[Исправлено: maxsaf, 22.10.2021 - 19:21]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13840
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 19:16
#27
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Цитата:
elektron:
Германии некоторые на "ну очень дорогих" машинах не заморачиваются по этому поводу.


бандиты светиться не хотят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4059
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 19:24
#28
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Ну если есть деньги, почему бы и нет..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13840
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 19:43
#29
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у Дракона насколько помню
номер 888.
настоящий казах. с понтами.
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