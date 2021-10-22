Отправлено: - 19:25

maxsaf:

Ну значит не доходит. Как и до вас. Что уж тут поделать.

Цитата:Если серьёзно, то до меня тоже не доходит. С каких это пор слово стало оскорблением, причём если вам верить, то недавно?Из вашей ссылки: - "Хохо́л (жен. хохлу́шка, мн. ч. хохлы́) — этнофолизм[1], унизительное или оскорбительное[2][3] прозвище украинцев[4]."Где 2 - [2] Словарь современного русского литературного языка. — М.; Л.: Наука, 1965. — Т. 17. — С. 427. Цитируется по: Наконечний, 2001.3 - Хохол // Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. — Т. 4.4 - [4] Словник української мови.— К., 1980.— Т. I.— .И только 1 - [1] Наконечний Є. П. XXII. Хахол // Украдене ім’я: Чому русини стали українцями / Передмова Я. Дашкевича. — Львів, 2001. — 400 с. — ISBN 966-02-1895-8. Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 13 марта 2008. Архивировано 18 мая 2016 года. (укр.)Получается, что просто какой то Наконечный сам себе что то придумал написал и все верят.Там же далее - [8] Толковый словарь русского языка под ред. Ожегова (недоступная ссылка). Дата обращения: 10 июля 2011. Архивировано 26 мая 2012 года. "По определению Толкового словаря русского языка Ожегова, «Хохлы (устар. и разг.) — то же, что украинцы»[8]. Гоголь писал: «…Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве.»"Ну и в заключении: "В произведении другого классика русской литературы Ивана Бунина, в слове «хохол» тоже не содержится ни уничижительного, ни тем более инвективного (то есть бранного), а только как название национальности, в одном ряду с другими: «На площади, у городского колодца, богиней стояла рослая хохлушка в подкованных башмаках на босу ногу; у неё были карие глаза и та ясность широкого чела, которая присуща хохлушкам и полькам». — «Жизнь Арсеньева»."Последний абзатц не буду приводить, там 19-ый век. Но тоже ничего уничежительного.