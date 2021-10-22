Отправлено: - 16:36

alex_60:

он их меняет три раза в день на новые. у него в шифоньере они висят тысячами. и все черные.

alex_60:

для автомобилей отданы службам городского коммунального хозяйства — на мусоровозы и уборочные машины,в России например. красиво смотрятся.

Цитата:И? А могли бы висеть костюмы дорогущие со стразами которые он мог бы менять каждый деньНо нетСтарается ходить обычно в футболке и джинсах Цитата:Красиво смотритсяУ мусоровоза номер 222 и губернатора 001))Сразу видно кто в иерархии за кем