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Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42668
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 11:20
Больше всех номерные знаки повышенного спроса оформили алматинцы, шымкентцы и астанчане. Меньше всего VIP-госномерами автовладельцы интересуются в Северо-Казахстанской области.
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Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:26
Цитата:
ну в некоторых странах так называемые «красивые номера»
для автомобилей отданы службам городского коммунального хозяйства —
на мусоровозы и уборочные машины,в России например.
красиво смотрятся.
Сабыр:
Разве плохо,когда нам красивой машине красивый номер? Единственное,эти номера не смотрится на дешёвках.
Разве плохо,когда нам красивой машине красивый номер? Единственное,эти номера не смотрится на дешёвках.
ну в некоторых странах так называемые «красивые номера»
для автомобилей отданы службам городского коммунального хозяйства —
на мусоровозы и уборочные машины,в России например.
красиво смотрятся.
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:28
Цитата:
думаешь сейчас не собирают.
если уж права продают,
то номера...святое дело вполцены..от тарифа.
Сабыр:
,прикиньте сколько раньше гаеры собирали себе в карман.
,прикиньте сколько раньше гаеры собирали себе в карман.
думаешь сейчас не собирают.
если уж права продают,
то номера...святое дело вполцены..от тарифа.
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:30
Цитата:
он их меняет три раза в день на новые.
у него в шифоньере они висят тысячами.
и все черные.
а рваные вещи от "версачей" стоят десятки тысяч долларов.
это другое совсем.
из другой оперы.
[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 16:33]
abaika95:
Цукер вон ходит в потертой футболке
Цукер вон ходит в потертой футболке
он их меняет три раза в день на новые.
у него в шифоньере они висят тысячами.
и все черные.
а рваные вещи от "версачей" стоят десятки тысяч долларов.
это другое совсем.
из другой оперы.
[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 16:33]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 742
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 16:32
Цитата:
Только в РФ этот бред и унижают этим сами себя,выставляя этих людей взяточников типа идиотами. В Германии копейки эти красивые,потому-что демократия.
alex_60:
на мусоровозы и уборочные машины,в России например
на мусоровозы и уборочные машины,в России например
Только в РФ этот бред и унижают этим сами себя,выставляя этих людей взяточников типа идиотами. В Германии копейки эти красивые,потому-что демократия.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2584
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:34
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 742
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:34
Цитата:
Был,недавно,кипишь в Алмате по этой теме и ничё,замяли Но,думаю,для фиников это оч легкая разработка,наши не рискнут,а южане вполне.
alex_60:
то номера...святое дело вполцены..от тарифа
то номера...святое дело вполцены..от тарифа
Был,недавно,кипишь в Алмате по этой теме и ничё,замяли Но,думаю,для фиников это оч легкая разработка,наши не рискнут,а южане вполне.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10747
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:36
Цитата:
И? А могли бы висеть костюмы дорогущие со стразами которые он мог бы менять каждый день
Но нет
Старается ходить обычно в футболке и джинсах Цитата:
Красиво смотрится
У мусоровоза номер 222 и губернатора 001))
Сразу видно кто в иерархии за кем
alex_60:
он их меняет три раза в день на новые. у него в шифоньере они висят тысячами. и все черные.
он их меняет три раза в день на новые. у него в шифоньере они висят тысячами. и все черные.
И? А могли бы висеть костюмы дорогущие со стразами которые он мог бы менять каждый день
Но нет
Старается ходить обычно в футболке и джинсах Цитата:
alex_60:
для автомобилей отданы службам городского коммунального хозяйства — на мусоровозы и уборочные машины,в России например. красиво смотрятся.
для автомобилей отданы службам городского коммунального хозяйства — на мусоровозы и уборочные машины,в России например. красиво смотрятся.
Красиво смотрится
У мусоровоза номер 222 и губернатора 001))
Сразу видно кто в иерархии за кем
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7939
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 17:09
Цитата:
Тот редкий случай, когда с абайкой соглашусь.
Комплексы это или от небольшого ума, себя "любимого" возвысить, как то хоть выделиться.
А со вкусом одеваться и выпендрёж, вещи разные и несочетаемые.
abaika95:
Потомучто это признак закомплексованности
Потомучто это признак закомплексованности
Тот редкий случай, когда с абайкой соглашусь.
Комплексы это или от небольшого ума, себя "любимого" возвысить, как то хоть выделиться.
А со вкусом одеваться и выпендрёж, вещи разные и несочетаемые.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7939
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 17:13
Цитата:
В Германии некоторые на "ну очень дорогих" машинах не заморачиваются по этому поводу. Номмер погоды не делает. Зато многие, в основном СНГ, Югославия и Турция любят на свои шроты четыре семёрки, шестёрки и прочее "клеить".
Сабыр:
В Германии копейки эти красивые,потому-что демократия.
В Германии копейки эти красивые,потому-что демократия.
В Германии некоторые на "ну очень дорогих" машинах не заморачиваются по этому поводу. Номмер погоды не делает. Зато многие, в основном СНГ, Югославия и Турция любят на свои шроты четыре семёрки, шестёрки и прочее "клеить".
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