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≡ Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42668
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 16:11
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Согласно статистики Минздрава, на начало вакцинации 10 февраля 2021 года с начала коронавирусной эпопеи 26 марта 2020 года \"ковид-страшный и ужасный\" за 321 день - унёс жизни 2621 казахстанцев, а переболело 198 086 человек. На 15 октября после начала вакцинации привито двумя прививками 6 983 073 человека ииии.... за 247 дней умерло 9051 казахстанцев, заболело 792 375 человек.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2280
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 16:11
#1
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Блин, когда уже этих антиваксеров будут привлекать к уголовной ответственности? Зачем НГ весь этот бред печатает?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
218
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 18:08
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Госпожа...подскажите пожалуйта, чем вам не угодили антиваксеры??? что вы так нервно реагируете? В каждой статье про прививки есть ваши коменты причем нервные... При чем не конструктивные, а просто эмоции. Статья в тему и меня к примеру тоже давно беспокоит факты изложенные в статье.... Только виноваты по-моему не врачи, а лица принимавшие решения о введении поголовной вакцинации. Мое личное мнение решения были приняты не продуманные и без анализа рисков и последствий. Такое ощущение что все кто принимал решениякак будто соревновались с кем-то по введению мер "противодействия".
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
60
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 21:35
#3
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Цитата:
юля елиссева:

А что в статье ложные данные по статистике? Приведенные данные не соответствуют действительности? Если так, то у мадам может есть свои данные "более правдоподобные"?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14480
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 22:29
#4
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А где в статистике сказано что среди заболевших есть привитые? Или даже если есть - какой процент?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4013
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 10:08
#5
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Автор не учел процесс распространения вируса, а это как раз ключевое.
Я далек от мысли, что автор осознано вводит в заблуждение, но именно так и рождаются псевдо сенсации, именно от умозаключений людей неосведомленных или специально оперирующие только частью фактов.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
68
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 10:22
#6
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Привожу свою статистику. Два человека из нашей семьи и наших знакомых переболели короной, один их них привитый.Три человека умерли, один человек не дожил 3 дня до повторной вакциканации 2 компонетом. Были к сожалению и антивакеры, которые убили своей болтовней наивных людей.
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
5
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 10:53
#7
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Автор учел то, что привив собаку она должна быть в карантине 2 недели. То что вирус вырвавшись из уханьской лаборатории заразил весь мир итог результаты на графике. Теперь вирус шприцами вводят каждому желающему. Привитые в карантине? Нет, бегают по городу и возможно распространяют вирус, исследования ведь не проводят.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
133
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 12:08
#8
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привит, переболел легко - тест не сдавал, но в семье подтвердился covid, карантин отсидел, хотя запрета именно мне почему-то не было, что очень странно, даже если б не болел, то контактным то был.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10666
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 12:25
#9
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Цитата:
lavprof:
Сегодня уже такого нет запрета как в прошлом году. Когда надо было две недели отсидеть. Подъезды заваривали. Люди и власти и весь мир боялся этой не известной болезни. вроде сами врачи говорили , мы незнали как вас лечить ну потихоньку научились. Так что все нормально . А переболеют уже понятно,что все. Кто то не выживет, кто то по два раза будет болеть.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
133
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 15:31
#10
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Цитата:
Vit:
Сегодня уже такого нет запрета как в прошлом году

Больные, с подтвержденным диагнозом Covid, обязаны карантин (2 недели) отсидеть дома и никуда не ходить, в случае обнаружения нарушения карантина, штраф немаленький. Но касается это непривитых больных, привитые могут гулять) хотя возможно это потому что я просто контактный, и тест не сдавал.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
237
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 22.10.21 - 15:54
#11
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Цитата:
peshexod:
Автор не учел процесс распространения вируса

Да автор много чего не учел. Например, штамм вируса. Еще вот, тоже как пример, автор не учел, что выявление и диагностика изменились, расширились. Ну и так далее. В общем, как всегда дилетантские поверхностные рассуждения у подобных граждан, натягивающих сову на глобус.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
383
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 22.10.21 - 16:40
#12
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Цитата:
Vit:
А переболеют уже понятно,что все.

Тут не факт.
Уже емнип в Греции набирают группы для исследований. Собирают людей, которые были в близком контакте, и не заболели. То есть, у них даже антител нет, не проник вирус в организм.
Что-то на генном уровне.
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