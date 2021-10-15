Отправлено: - 15:31

Vit:

Сегодня уже такого нет запрета как в прошлом году

Цитата:Больные, с подтвержденным диагнозом Covid, обязаны карантин (2 недели) отсидеть дома и никуда не ходить, в случае обнаружения нарушения карантина, штраф немаленький. Но касается это непривитых больных, привитые могут гулять) хотя возможно это потому что я просто контактный, и тест не сдавал.