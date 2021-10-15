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Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42668
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 16:11
Согласно статистики Минздрава, на начало вакцинации 10 февраля 2021 года с начала коронавирусной эпопеи 26 марта 2020 года \"ковид-страшный и ужасный\" за 321 день - унёс жизни 2621 казахстанцев, а переболело 198 086 человек. На 15 октября после начала вакцинации привито двумя прививками 6 983 073 человека ииии.... за 247 дней умерло 9051 казахстанцев, заболело 792 375 человек.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2280
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 16:11
Блин, когда уже этих антиваксеров будут привлекать к уголовной ответственности? Зачем НГ весь этот бред печатает?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 218
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 18:08
Цитата:
Госпожа...подскажите пожалуйта, чем вам не угодили антиваксеры??? что вы так нервно реагируете? В каждой статье про прививки есть ваши коменты причем нервные... При чем не конструктивные, а просто эмоции. Статья в тему и меня к примеру тоже давно беспокоит факты изложенные в статье.... Только виноваты по-моему не врачи, а лица принимавшие решения о введении поголовной вакцинации. Мое личное мнение решения были приняты не продуманные и без анализа рисков и последствий. Такое ощущение что все кто принимал решениякак будто соревновались с кем-то по введению мер "противодействия".
юля елиссева:
Госпожа...подскажите пожалуйта, чем вам не угодили антиваксеры??? что вы так нервно реагируете? В каждой статье про прививки есть ваши коменты причем нервные... При чем не конструктивные, а просто эмоции. Статья в тему и меня к примеру тоже давно беспокоит факты изложенные в статье.... Только виноваты по-моему не врачи, а лица принимавшие решения о введении поголовной вакцинации. Мое личное мнение решения были приняты не продуманные и без анализа рисков и последствий. Такое ощущение что все кто принимал решениякак будто соревновались с кем-то по введению мер "противодействия".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 60
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 21:35
Цитата:
А что в статье ложные данные по статистике? Приведенные данные не соответствуют действительности? Если так, то у мадам может есть свои данные "более правдоподобные"?
юля елиссева:
А что в статье ложные данные по статистике? Приведенные данные не соответствуют действительности? Если так, то у мадам может есть свои данные "более правдоподобные"?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14480
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 15.10.21 - 22:29
А где в статистике сказано что среди заболевших есть привитые? Или даже если есть - какой процент?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4013
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 10:08
Автор не учел процесс распространения вируса, а это как раз ключевое.
Я далек от мысли, что автор осознано вводит в заблуждение, но именно так и рождаются псевдо сенсации, именно от умозаключений людей неосведомленных или специально оперирующие только частью фактов.
Я далек от мысли, что автор осознано вводит в заблуждение, но именно так и рождаются псевдо сенсации, именно от умозаключений людей неосведомленных или специально оперирующие только частью фактов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 68
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 10:22
Привожу свою статистику. Два человека из нашей семьи и наших знакомых переболели короной, один их них привитый.Три человека умерли, один человек не дожил 3 дня до повторной вакциканации 2 компонетом. Были к сожалению и антивакеры, которые убили своей болтовней наивных людей.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 5
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 10:53
Автор учел то, что привив собаку она должна быть в карантине 2 недели. То что вирус вырвавшись из уханьской лаборатории заразил весь мир итог результаты на графике. Теперь вирус шприцами вводят каждому желающему. Привитые в карантине? Нет, бегают по городу и возможно распространяют вирус, исследования ведь не проводят.
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 12:08
привит, переболел легко - тест не сдавал, но в семье подтвердился covid, карантин отсидел, хотя запрета именно мне почему-то не было, что очень странно, даже если б не болел, то контактным то был.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10666
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 12:25
Цитата:
lavprof:Сегодня уже такого нет запрета как в прошлом году. Когда надо было две недели отсидеть. Подъезды заваривали. Люди и власти и весь мир боялся этой не известной болезни. вроде сами врачи говорили , мы незнали как вас лечить ну потихоньку научились. Так что все нормально . А переболеют уже понятно,что все. Кто то не выживет, кто то по два раза будет болеть.
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 16.10.21 - 15:31
Цитата:
Больные, с подтвержденным диагнозом Covid, обязаны карантин (2 недели) отсидеть дома и никуда не ходить, в случае обнаружения нарушения карантина, штраф немаленький. Но касается это непривитых больных, привитые могут гулять) хотя возможно это потому что я просто контактный, и тест не сдавал.
Vit:
Сегодня уже такого нет запрета как в прошлом году
Сегодня уже такого нет запрета как в прошлом году
Больные, с подтвержденным диагнозом Covid, обязаны карантин (2 недели) отсидеть дома и никуда не ходить, в случае обнаружения нарушения карантина, штраф немаленький. Но касается это непривитых больных, привитые могут гулять) хотя возможно это потому что я просто контактный, и тест не сдавал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 237
Re: Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 22.10.21 - 15:54
Цитата:
Да автор много чего не учел. Например, штамм вируса. Еще вот, тоже как пример, автор не учел, что выявление и диагностика изменились, расширились. Ну и так далее. В общем, как всегда дилетантские поверхностные рассуждения у подобных граждан, натягивающих сову на глобус.
peshexod:
Автор не учел процесс распространения вируса
Автор не учел процесс распространения вируса
Да автор много чего не учел. Например, штамм вируса. Еще вот, тоже как пример, автор не учел, что выявление и диагностика изменились, расширились. Ну и так далее. В общем, как всегда дилетантские поверхностные рассуждения у подобных граждан, натягивающих сову на глобус.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 383
Ковид и вакцинация. Зачем врачи шьют себе срок?
Отправлено: 22.10.21 - 16:40
Цитата:
Тут не факт.
Уже емнип в Греции набирают группы для исследований. Собирают людей, которые были в близком контакте, и не заболели. То есть, у них даже антител нет, не проник вирус в организм.
Что-то на генном уровне.
Vit:
А переболеют уже понятно,что все.
А переболеют уже понятно,что все.
Тут не факт.
Уже емнип в Греции набирают группы для исследований. Собирают людей, которые были в близком контакте, и не заболели. То есть, у них даже антител нет, не проник вирус в организм.
Что-то на генном уровне.
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