Отправлено: - 10:28

Общественники периодически предлагают ввести в казахстанских школах уроки полового воспитания

Цитата:Как они себе это представляют?У детей сейчас с 1 класса есть допуск в интернет где гугли все что захочешьТоесть обьесняет учитель в школе 8клашкам что ранняя половая жизнь до добра не доведет,ребята послушали,головой покивали,вышли из класса и врубили Моргенштерна который поет совершенно об обратном)В итоге на кого ребенок захочет походить? На старую климоксную училку которая с занудным видом рассказывает о раннем сексе или на богатого и успешного Моргенштерна? Вопрос очевиденБессмысленны все эти лекции пока нет тотальной цензуры в интернете для подростков а цензуру вводить нельзя потомучто запретный плод ещё слащеЗамкнутый кругПока родители сами не научаться воспитывать и ограничивать свое чадо в различных хотелках и культурных пристрастиях никакая школа не поможетШкола это не авторитет для детей