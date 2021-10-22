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≡ Об уроках полового воспитания в школах спросили министра образования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42667
Об уроках полового воспитания в школах спросили министра образования
Отправлено: 22.10.21 - 10:12
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Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что вопросы полового воспитания школьников нужно возлагать на родителей и не стал комментировать вопрос о необходимости таких уроков в школах.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13834
Об уроках полового воспитания в школах спросили министра образования
Отправлено: 22.10.21 - 10:12
#1
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прямо завалили вопросами министерство образования.
они еще с кальмарами не разобрались,
тут тема полового воспитания подоспела.
кстати а "Самопознание" продолжают изучать школьники?
там же религиозное что-то.
до этого продвигалось учение Порфирия Иванова.
Тогда чуть ли не в детских садах начиналось
обливание на морозе.
когда только на сложение-умножение время находят
обучить.

[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 10:13]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10747
Re: Об уроках полового воспитания в школах спросили министра...
Отправлено: 22.10.21 - 10:28
#2
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Цитата:
Общественники периодически предлагают ввести в казахстанских школах уроки полового воспитания

Как они себе это представляют?
У детей сейчас с 1 класса есть допуск в интернет где гугли все что захочешь
Тоесть обьесняет учитель в школе 8клашкам что ранняя половая жизнь до добра не доведет,ребята послушали,головой покивали,вышли из класса и врубили Моргенштерна который поет совершенно об обратном)
В итоге на кого ребенок захочет походить? На старую климоксную училку которая с занудным видом рассказывает о раннем сексе или на богатого и успешного Моргенштерна? Вопрос очевиден
Бессмысленны все эти лекции пока нет тотальной цензуры в интернете для подростков а цензуру вводить нельзя потомучто запретный плод ещё слаще
Замкнутый круг
Пока родители сами не научаться воспитывать и ограничивать свое чадо в различных хотелках и культурных пристрастиях никакая школа не поможет
Школа это не авторитет для детей
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
68
Re: Об уроках полового воспитания в школах спросили министра...
Отправлено: 22.10.21 - 13:04
#3
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Надо изучать половое воспитание с 5 класса по 10 класс, с привлечением городских сексапатологов.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
155
Re: Об уроках полового воспитания в школах спросили министра...
Отправлено: 22.10.21 - 16:26
#4
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Лучше трудовым воспитанием озадачились.
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