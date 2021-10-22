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Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42667
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 11:20
Больше всех номерные знаки повышенного спроса оформили алматинцы, шымкентцы и астанчане. Меньше всего VIP-госномерами автовладельцы интересуются в Северо-Казахстанской области.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2280
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 11:20
не даром ведь поговорка есть о том, что казах без понтов - беспонтовый казах. Может сразу страну переименовать в Понтыстан.
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 181
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 11:37
Всё плачут денег нет ,денег нет,а за железку с цифрами выкладывают такие бабки. Понты и ещё раз понты. Лучше потратить на отдых,куда нибудь съездить
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13834
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 12:01
наверное и взятки "красивыми" номерами дают.
баранами,телефонами же дают,
почему бы и нет..
а с 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009
наверное не останавливают,поэтому дороже всех.
баранами,телефонами же дают,
почему бы и нет..
а с 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009
наверное не останавливают,поэтому дороже всех.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4061
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 12:16
Цитата:
это в 65 раз чаще, чем должно быть по закону физики.--- А причем тут вообще Физика ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 477
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 12:17
Цитата:
То есть до 2014 года эти деньги уходили в карман чиновникам?
Цитата:
Красавчик!
Цитата:
А Роиссю как назовём? Там красивые номера в три раза дороже!
С начала года через спецЦОНы "Правительства для граждан" было оформлено 15 320 госномеров повышенного спроса на сумму 4 миллиарда 385 миллионов тенге.
Источник:
Источник:
То есть до 2014 года эти деньги уходили в карман чиновникам?
Цитата:
После этого случая чиновник углубился в вопрос и добился официальной продажи красивых номеров через кассу.
Источник:
Источник:
Красавчик!
Цитата:
юля елиссева:
Может сразу страну переименовать в Понтыстан.
Может сразу страну переименовать в Понтыстан.
А Роиссю как назовём? Там красивые номера в три раза дороже!
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 15:27
Ну, если больше нечем выделится, то и "красивые" номера проканают. Уж лучше бы интеллектом мерялись.
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 15:30
Цитата:
А давайте всё переименуем! Казахстан будет теперь "Калбидостан"! Ну а чё?! Раз уже есть "Роисся".
ПыСы. Научитесь писать правильно! Чтобы не получать ответку.
ПолиграфЪ Боярышников:
А давайте всё переименуем! Казахстан будет теперь "Калбидостан"! Ну а чё?! Раз уже есть "Роисся".
ПыСы. Научитесь писать правильно! Чтобы не получать ответку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13834
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 15:42
Цитата:
да, боярышник действует.
уже буквы в слова не складываются.
Россия -так правильно.
Президент -Путин(заранее сообщаю)
ПолиграфЪ Боярышников:
А Роиссю как назовём?
А Роиссю как назовём?
да, боярышник действует.
уже буквы в слова не складываются.
Россия -так правильно.
Президент -Путин(заранее сообщаю)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10747
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:08
Цитата:
Смотрите как "чертей корежит"
Причем роися просто уничижительное название страны которое используют сами русские
А обиженый решил ответить по уму своему)))обиженному)
Макс будет нотация или обижаемся только за слово на букву Х?
Роися вперде))
Уже не ваш земляк:
Научитесь писать правильно! Чтобы не получать ответку.
Научитесь писать правильно! Чтобы не получать ответку.
Смотрите как "чертей корежит"
Причем роися просто уничижительное название страны которое используют сами русские
А обиженый решил ответить по уму своему)))обиженному)
Макс будет нотация или обижаемся только за слово на букву Х?
Роися вперде))
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 16:10
Цитата:
Как вы,нищеброды,не поймёте! Люди ездят и на отдых и есть деньги на номера. Почему нет? Разве плохо,когда нам красивой машине красивый номер? Единственное,эти номера не смотрится на дешёвках. Думаю,надо законодательно закрепить,чтобы хороший номер можно было брать на авто не дешевле 10млн! ПыСы,прикиньте сколько раньше гаеры собирали себе в карман. Минус один из их бизнесов
Охотник:
Лучше потратить на отдых
Лучше потратить на отдых
Как вы,нищеброды,не поймёте! Люди ездят и на отдых и есть деньги на номера. Почему нет? Разве плохо,когда нам красивой машине красивый номер? Единственное,эти номера не смотрится на дешёвках. Думаю,надо законодательно закрепить,чтобы хороший номер можно было брать на авто не дешевле 10млн! ПыСы,прикиньте сколько раньше гаеры собирали себе в карман. Минус один из их бизнесов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10747
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:12
Цитата:
Ну если Казахстан понтыстан
То роиСя безпонтовыйстан
Они же кичатся вон что умом надо мерятся
А коррупция там сильнее чем у нас
Значит ума больше и денег у людей))
ПолиграфЪ Боярышников:
А Роиссю как назовём? Там красивые номера в три раза дороже!
А Роиссю как назовём? Там красивые номера в три раза дороже!
Ну если Казахстан понтыстан
То роиСя безпонтовыйстан
Они же кичатся вон что умом надо мерятся
А коррупция там сильнее чем у нас
Значит ума больше и денег у людей))
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:15
Цитата:
В РФ по старинке все номера через начальника РЭО. Коррупционная вертикаль,понимаешь
abaika95:
Смотрите как "чертей корежит"
Смотрите как "чертей корежит"
В РФ по старинке все номера через начальника РЭО. Коррупционная вертикаль,понимаешь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10747
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:17
Цитата:
Потомучто это признак закомплексованности
Цукер вон ходит в потертой футболке и ездит не на самой понтовой машине с обычными номерами а идиж ты Один из самых богатейших людей мира,ему не нужны понты он сам по себе цельный и уверенный человек
А вот кому надо выпедрится тот не уверен в себе-яхта у патриарха,часы дорогие у президента Путина,цепь золотая у нигера,номер дорогой у наших все из одной серии-комплексы
Сабыр:
Как вы,нищеброды,не поймёте! Люди ездят и на отдых и есть деньги на номера. Почему нет?
Как вы,нищеброды,не поймёте! Люди ездят и на отдых и есть деньги на номера. Почему нет?
Потомучто это признак закомплексованности
Цукер вон ходит в потертой футболке и ездит не на самой понтовой машине с обычными номерами а идиж ты Один из самых богатейших людей мира,ему не нужны понты он сам по себе цельный и уверенный человек
А вот кому надо выпедрится тот не уверен в себе-яхта у патриарха,часы дорогие у президента Путина,цепь золотая у нигера,номер дорогой у наших все из одной серии-комплексы
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:20
Цитата:
Вообще не соглашусь. Красиво и хорошо одеваться-это генетическое. А если человек без вкуса и грязнуля,то хоть миллиардами его залей. Вон в Германии,наши все красоточки ходят,а немки неопрятные и страшные,а ведь по деньгам практически на равных. Изнутри это стремление к красивому,а не деньги.
abaika95:
это признак закомплексованности
это признак закомплексованности
Вообще не соглашусь. Красиво и хорошо одеваться-это генетическое. А если человек без вкуса и грязнуля,то хоть миллиардами его залей. Вон в Германии,наши все красоточки ходят,а немки неопрятные и страшные,а ведь по деньгам практически на равных. Изнутри это стремление к красивому,а не деньги.
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