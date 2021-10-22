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≡ Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42667
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 11:20
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Больше всех номерные знаки повышенного спроса оформили алматинцы, шымкентцы и астанчане. Меньше всего VIP-госномерами автовладельцы интересуются в Северо-Казахстанской области.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2280
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 11:20
#1
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не даром ведь поговорка есть о том, что казах без понтов - беспонтовый казах. Может сразу страну переименовать в Понтыстан.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
181
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 11:37
#2
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Всё плачут денег нет ,денег нет,а за железку с цифрами выкладывают такие бабки. Понты и ещё раз понты. Лучше потратить на отдых,куда нибудь съездить
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13834
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 12:01
#3
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наверное и взятки "красивыми" номерами дают.
баранами,телефонами же дают,
почему бы и нет..
а с 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009
наверное не останавливают,поэтому дороже всех.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4061
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 12:16
#4
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Цитата:
это в 65 раз чаще, чем должно быть по закону физики.  
--- А причем тут вообще Физика ?? :-x
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
477
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 12:17
#5
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Цитата:
С начала года через спецЦОНы "Правительства для граждан" было оформлено 15 320 госномеров повышенного спроса на сумму 4 миллиарда 385 миллионов тенге.

Источник:


То есть до 2014 года эти деньги уходили в карман чиновникам?

Цитата:
После этого случая чиновник углубился в вопрос и добился официальной продажи красивых номеров через кассу.

Источник:


Красавчик!

Цитата:
юля елиссева:

Может сразу страну переименовать в Понтыстан.


А Роиссю как назовём? Там красивые номера в три раза дороже!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
336
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 15:27
#6
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Ну, если больше нечем выделится, то и "красивые" номера проканают. Уж лучше бы интеллектом мерялись.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
336
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 15:30
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

А давайте всё переименуем! Казахстан будет теперь "Калбидостан"! Ну а чё?! Раз уже есть "Роисся".
ПыСы. Научитесь писать правильно! Чтобы не получать ответку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13834
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 15:42
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А Роиссю как назовём?


да, боярышник действует.
уже буквы в слова не складываются.
Россия -так правильно.
Президент -Путин(заранее сообщаю)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10747
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:08
#9
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Научитесь писать правильно! Чтобы не получать ответку.

Смотрите как "чертей корежит"
Причем роися просто уничижительное название страны которое используют сами русские
А обиженый решил ответить по уму своему)))обиженному)
Макс будет нотация или обижаемся только за слово на букву Х?
Роися вперде))
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
742
Re: Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые...
Отправлено: 22.10.21 - 16:10
#10
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Цитата:
Охотник:
Лучше потратить на отдых

Как вы,нищеброды,не поймёте! Люди ездят и на отдых и есть деньги на номера. Почему нет? Разве плохо,когда нам красивой машине красивый номер? Единственное,эти номера не смотрится на дешёвках. Думаю,надо законодательно закрепить,чтобы хороший номер можно было брать на авто не дешевле 10млн! :lol: ПыСы,прикиньте сколько раньше гаеры собирали себе в карман. Минус один из их бизнесов :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10747
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:12
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А Роиссю как назовём? Там красивые номера в три раза дороже!

Ну если Казахстан понтыстан
То роиСя безпонтовыйстан
Они же кичатся вон что умом надо мерятся
А коррупция там сильнее чем у нас
Значит ума больше и денег у людей))
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
742
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:15
#12
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Цитата:
abaika95:
Смотрите как "чертей корежит"

В РФ по старинке все номера через начальника РЭО. Коррупционная вертикаль,понимаешь :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10747
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:17
#13
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Цитата:
Сабыр:
Как вы,нищеброды,не поймёте! Люди ездят и на отдых и есть деньги на номера. Почему нет?

Потомучто это признак закомплексованности
Цукер вон ходит в потертой футболке и ездит не на самой понтовой машине с обычными номерами а идиж ты Один из самых богатейших людей мира,ему не нужны понты он сам по себе цельный и уверенный человек
А вот кому надо выпедрится тот не уверен в себе-яхта у патриарха,часы дорогие у президента Путина,цепь золотая у нигера,номер дорогой у наших все из одной серии-комплексы
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
742
Казахстанцы потратили 4,3 миллиарда тенге на красивые госномера
Отправлено: 22.10.21 - 16:20
#14
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Цитата:
abaika95:
это признак закомплексованности

Вообще не соглашусь. Красиво и хорошо одеваться-это генетическое. А если человек без вкуса и грязнуля,то хоть миллиардами его залей. Вон в Германии,наши все красоточки ходят,а немки неопрятные и страшные,а ведь по деньгам практически на равных. Изнутри это стремление к красивому,а не деньги.
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