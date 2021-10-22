Отправлено: - 16:17

Сабыр:

Как вы,нищеброды,не поймёте! Люди ездят и на отдых и есть деньги на номера. Почему нет?

Цитата:Потомучто это признак закомплексованностиЦукер вон ходит в потертой футболке и ездит не на самой понтовой машине с обычными номерами а идиж ты Один из самых богатейших людей мира,ему не нужны понты он сам по себе цельный и уверенный человекА вот кому надо выпедрится тот не уверен в себе-яхта у патриарха,часы дорогие у президента Путина,цепь золотая у нигера,номер дорогой у наших все из одной серии-комплексы