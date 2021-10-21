Отправлено: - 12:57

Козлов я:

Ничуть не удивлюсь, что так оно и есть. Сам я так и не смог войти на этот долбаный сайт (даже сегодня,когда сказали, что он снова заработал),

Цитата:Интересно кроме очернения Казахстана чем можешь ещё владеть?Включаешь Незнайку на Луне? Или же это очередная твоя попытка по дескридитаций? Кого не спрошу из своих знакомых все прошли онлайн переписку.