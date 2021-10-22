Отправлено: - 13:37

maxsaf:

Вот за первое - прям обидно

maxsaf:

Тут есть важность, а я ее имею периодически

Цитата:Нет не обидно это понятноНо задело))Цитата:Опять понесло в эротическом двусмысленном направлении?))В психологии это обозначение лишенности того самого от чего у человека постояно возникает навящевая идея везде использовать эту тему в шутках, подколах и историях)Он тем самым сублимирует свою обиду))Считает что это уколом другим)Макс у вас проблемы,хотите поговорить об этом?