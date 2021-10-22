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≡ Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили от должности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42666
Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили от должности
Отправлено: 22.10.21 - 12:15
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21 октября 2021 года на заседании судебного жюри при Высшем судебном совете были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении судей местных судов. Одна из них - Бакыткуль КАДЫРОВА, судья Костанайского городского суда. В конце августа 2021 года её автомобиль дважды попадал в сводки происшествий.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12832
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 12:15
#1
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Цитата:
замеченную в пьяном вождении

Все таки "вождение в пьяном виде" как то благозвучнее, нежели "пьяное вождение". Прям как стиль кунг-фу какой то новый :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7861
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 12:33
#2
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Ну просто никогда такого не было... и вот опять! Да, вчкушка?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
477
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 12:43
#3
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Пагубная привычка перечеркнула всю оставшуюся жизнь женщины. Видимо жизненные и рабочие стрессы в её жизни сыграли свою роль. Теперь будет адвокатом
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
66
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 12:56
#4
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Причем тут ее профессиональная деятельность и привычка садиться за руль в нетрезвом виде? Много видел таких случаев, наверное существует устная договоренность на верхах?!!!
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Н
§ НОЧНОЙ ДОЗОР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 13:20
#5
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Цитата:
в связи с освещением в средствах массовой информации"

Источник:
т.е. если бы СМИ не осветили, все бы обошлось.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23062
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 13:32
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Теперь будет адвокатом

И деньги, с людей, будет "тянуть",
официально, никого не боясь... :lol: :oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
66
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 13:39
#7
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Немного не так, адвокатов много, кому как повезет!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23062
Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили от должности
Отправлено: 22.10.21 - 13:44
#8
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
адвокатов много, кому как повезет!

Но связи, с судьями и прокурорами - остались... :lol: ;-)
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