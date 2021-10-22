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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 816 из 816«1...814815816
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:28
#12226
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Цитата:
maxsaf:
Если вы ему не ответите - останется без ужина

Если он мне ответит то я на ужин не пойду потомучто интересно как он дальше извернеться в своем враньё а вы в лицемерии насчёт Хохлов))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:29
#12227
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Цитата:
abaika95:
Чтоже вы постояно ведётесь на эти "провокации" не можете устоять или душой слабы?))

Это другой случай. За меня у вас, наоборот, из зарплаты удерживают :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:29
#12228
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Макс умудрился за один час реабилитироваться и тут же ещё ниже упасть в моих глазах)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:30
#12229
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Цитата:
abaika95:
Если он мне ответит то я на ужин не пойду потомучто интересно как он дальше извернеться

А никак. Ужина не будет :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:30
#12230
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Цитата:
maxsaf:
За меня у вас, наоборот, из зарплаты удерживают

У вас комплекс неполноценности?))
Почему вы думаете что имеете какую-то важность тут?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:31
#12231
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Цитата:
maxsaf:
А никак. Ужина не будет

А у вас по всей видимости сна)
Пол 2 ночи
Начальство запрещает уходить?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:31
#12232
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Цитата:
abaika95:
Макс умудрился

Вот за первое - прям обидно :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:32
#12233
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Цитата:
abaika95:
Почему вы думаете что имеете какую-то важность тут?))

Ну вот мне так кажется. Тут есть важность, а я ее имею периодически :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:34
#12234
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Цитата:
abaika95:
А у вас по всей видимости сна)

Не, я все, бай-бай)) ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:37
#12235
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Цитата:
maxsaf:
Вот за первое - прям обидно

Нет не обидно это понятно
Но задело))
Цитата:
maxsaf:
Тут есть важность, а я ее имею периодически

Опять понесло в эротическом двусмысленном направлении?))
В психологии это обозначение лишенности того самого от чего у человека постояно возникает навящевая идея везде использовать эту тему в шутках, подколах и историях)
Он тем самым сублимирует свою обиду))
Считает что это уколом другим)
Макс у вас проблемы,хотите поговорить об этом?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:38
#12236
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Цитата:
maxsaf:
Не, я все, бай-бай

Долго я вас седня тут мучил
Почти до 2 ночи)).
Но вам на пользу пойдет сегодняшний сеанс)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
382
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:39
#12237
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Цитата:
abaika95:
ты начал нести бред про злых модеров Украинцев которые банят видео за слово на буквы Х

Оно мне нужно было проверять слова моего начальства?!
Раз можно, значит можно. Нет проблем.
Для меня слово хохол означает состояние души определенных людей.
Вот ты, независимо от нации, тоже хохла напоминаешь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:42
#12238
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Цитата:
serg kost:
Для меня слово хохол означает состояние души определенных людей.

Макс что я говорил?))
Человеку плевать на ваши лекции и увещевания)
Модеры ждут вашей жалобы
Цитата:
serg kost:
Вот ты, независимо от нации, тоже хохла напоминаешь.

Дай определение хохла тогда
Посмотрим сколько нас тута))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:43
#12239
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Цитата:
serg kost:
Оно мне нужно было проверять слова моего начальства?!

Иногда лучше перепроверить чтобы в дурную ситуацию не попасть
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