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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:28
Цитата:
Если он мне ответит то я на ужин не пойду потомучто интересно как он дальше извернеться в своем враньё а вы в лицемерии насчёт Хохлов))
maxsaf:
Если вы ему не ответите - останется без ужина
Если вы ему не ответите - останется без ужина
Если он мне ответит то я на ужин не пойду потомучто интересно как он дальше извернеться в своем враньё а вы в лицемерии насчёт Хохлов))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:29
Цитата:
Это другой случай. За меня у вас, наоборот, из зарплаты удерживают
abaika95:
Чтоже вы постояно ведётесь на эти "провокации" не можете устоять или душой слабы?))
Чтоже вы постояно ведётесь на эти "провокации" не можете устоять или душой слабы?))
Это другой случай. За меня у вас, наоборот, из зарплаты удерживают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:29
Макс умудрился за один час реабилитироваться и тут же ещё ниже упасть в моих глазах)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:30
Цитата:
А никак. Ужина не будет
abaika95:
Если он мне ответит то я на ужин не пойду потомучто интересно как он дальше извернеться
Если он мне ответит то я на ужин не пойду потомучто интересно как он дальше извернеться
А никак. Ужина не будет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:30
Цитата:
У вас комплекс неполноценности?))
Почему вы думаете что имеете какую-то важность тут?))
maxsaf:
За меня у вас, наоборот, из зарплаты удерживают
За меня у вас, наоборот, из зарплаты удерживают
У вас комплекс неполноценности?))
Почему вы думаете что имеете какую-то важность тут?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:31
Цитата:
А у вас по всей видимости сна)
Пол 2 ночи
Начальство запрещает уходить?)
maxsaf:
А никак. Ужина не будет
А никак. Ужина не будет
А у вас по всей видимости сна)
Пол 2 ночи
Начальство запрещает уходить?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:31
Цитата:
Вот за первое - прям обидно
abaika95:
Макс умудрился
Макс умудрился
Вот за первое - прям обидно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:32
Цитата:
Ну вот мне так кажется. Тут есть важность, а я ее имею периодически
abaika95:
Почему вы думаете что имеете какую-то важность тут?))
Почему вы думаете что имеете какую-то важность тут?))
Ну вот мне так кажется. Тут есть важность, а я ее имею периодически
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:34
Цитата:
Не, я все, бай-бай))
abaika95:
А у вас по всей видимости сна)
А у вас по всей видимости сна)
Не, я все, бай-бай))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:37
Цитата:
Нет не обидно это понятно
Но задело))
Цитата:
Опять понесло в эротическом двусмысленном направлении?))
В психологии это обозначение лишенности того самого от чего у человека постояно возникает навящевая идея везде использовать эту тему в шутках, подколах и историях)
Он тем самым сублимирует свою обиду))
Считает что это уколом другим)
Макс у вас проблемы,хотите поговорить об этом?
maxsaf:
Вот за первое - прям обидно
Вот за первое - прям обидно
Нет не обидно это понятно
Но задело))
Цитата:
maxsaf:
Тут есть важность, а я ее имею периодически
Тут есть важность, а я ее имею периодически
Опять понесло в эротическом двусмысленном направлении?))
В психологии это обозначение лишенности того самого от чего у человека постояно возникает навящевая идея везде использовать эту тему в шутках, подколах и историях)
Он тем самым сублимирует свою обиду))
Считает что это уколом другим)
Макс у вас проблемы,хотите поговорить об этом?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:38
Цитата:
Долго я вас седня тут мучил
Почти до 2 ночи)).
Но вам на пользу пойдет сегодняшний сеанс)
maxsaf:
Не, я все, бай-бай
Не, я все, бай-бай
Долго я вас седня тут мучил
Почти до 2 ночи)).
Но вам на пользу пойдет сегодняшний сеанс)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 382
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:39
Цитата:
Оно мне нужно было проверять слова моего начальства?!
Раз можно, значит можно. Нет проблем.
Для меня слово хохол означает состояние души определенных людей.
Вот ты, независимо от нации, тоже хохла напоминаешь.
abaika95:
ты начал нести бред про злых модеров Украинцев которые банят видео за слово на буквы Х
ты начал нести бред про злых модеров Украинцев которые банят видео за слово на буквы Х
Оно мне нужно было проверять слова моего начальства?!
Раз можно, значит можно. Нет проблем.
Для меня слово хохол означает состояние души определенных людей.
Вот ты, независимо от нации, тоже хохла напоминаешь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:42
Цитата:
Макс что я говорил?))
Человеку плевать на ваши лекции и увещевания)
Модеры ждут вашей жалобы
Цитата:
Дай определение хохла тогда
Посмотрим сколько нас тута))
serg kost:
Для меня слово хохол означает состояние души определенных людей.
Для меня слово хохол означает состояние души определенных людей.
Макс что я говорил?))
Человеку плевать на ваши лекции и увещевания)
Модеры ждут вашей жалобы
Цитата:
serg kost:
Вот ты, независимо от нации, тоже хохла напоминаешь.
Вот ты, независимо от нации, тоже хохла напоминаешь.
Дай определение хохла тогда
Посмотрим сколько нас тута))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 13:43
Цитата:
Иногда лучше перепроверить чтобы в дурную ситуацию не попасть
serg kost:
Оно мне нужно было проверять слова моего начальства?!
Оно мне нужно было проверять слова моего начальства?!
Иногда лучше перепроверить чтобы в дурную ситуацию не попасть
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