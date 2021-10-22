Отправлено: - 11:56

serg kost:

Если украинец не считает себя хохлом, а таких у нас в стране большинство, то он и не будет обижаться на это слово.

Цитата:У кого у вас, в какой стране. Причем тут вы вообще. Есть народ, украинцы. Им решать, оскорбляет ли их это слово, или нет, а не вам и не у вас.